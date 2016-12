Notre Constitution n’est pas un bouillon ! L’os est ailleurs !

Le problème en relation avec le poste du Directeur des Poursuites publiques (DPP) n'a rien à voir avec les dispositions de notre Constitution. Il n’y avait, donc, aucune urgence à vouloir modifier nos lois, pour réclamer un droit de regard sur les motivations des décisions du DPP. On aurait pu, au préalable, en discuter, en débattre publiquement et trouver un consensus qui enchanterait à la fois les parties prenantes et la société civile. Donc oui, si le PMSD est sorti du gouvernement pour s’opposer à une mascarade de la démocratie, nous ne pouvons que nous en réjouir et qu’à en dire du bien.

Oui… Mais le problème du DPP, comme celui de TOUTES nos agences gouvernementales et paragouvernementales, c'est la politisation des nominations au niveau de leur direction… Un problème de népotisme qui semble être devenu un chromosome essentiel à notre code politique (du moins pour certains). Et le PMSD, comme tout autre parti au pouvoir depuis mars 68, n’y a pas échappé ! Il a eu aussi sa cohorte d’apparatchiks incompétents nommés à des postes d’influence pendant des décennies !

La longue liste des couacs énormes, qu’aura connue le gouvernement durant les deux dernières années, est éloquente. DPP, ICTA, ICAC, MBC, CWA, Air Mauritius (pour n'en citer que ces quelques-uns) : pas un jour n'est passé sans une complication liée au profil politique de leur direction... Pas un jour ne passe sans une paralysie d’exécutif, liée à, au moins, un conflit d’intérêts purement personnel et politique ! Pas un jour sans des dénonciations anonymes sur fond de bagarre rangée ! Et nous ne parlons même pas là, de sectarisme ethnique, même pas de dysfonctionnement organisationnel !

Enlevez le nominé politique de l’équation et les problèmes se résorbent !

En fait, tant que l'on considérera et affichera des postes comme des récompenses post-électorales, tant que l'on nommera les petits copains au lieu des vrais professionnels neutres et efficaces, existera toujours la tentation d’institutionnaliser les chasses aux sorcières à chaque sortie d’élections. C'est bien de cela dont il est question !

Après deux années au pouvoir, le gouvernement des « Mam » tente encore, à chaque occasion, de placer ses « dimounn », même quand ces derniers n’ont pas les « minima » requis pour occuper des postes à hautes responsabilités. Et, quand ils se retrouvent devant un Satyajit Boolell indéboulonnable, le désir de nettoyage au Karcher vire à l’obsession quasi pathologique et voilà les « Mam » qui s’engagent dans une voie sans issue, s’encastrant dans une logique de modification unilatérale de la Constitution, chose très souvent propre à l’instauration de régimes totalitaires. Il n’est alors plus question de faire rouler nos administrations de manière sereine ! Il est question d’un champ de bataille où s’affrontent les derniers vestiges de la politique des montagnes-à-protéger.

Quand on s'appelle Boolell, que l’on est Directeur des Poursuites publiques et que Ramgoolam se retrouve dans le collimateur des « Mam », à quel autre scénario aurions-nous dû nous attendre ? Et quand on s'appelle Jugnauth, que l'on croit détenir 75% du Parlement et que l'on voudrait enterrer à jamais le Ramgoolam et son « lake-fer-blan » de Bérenger (au fil des ans c'est ce qu'il est devenu, lui pourtant si prometteur), on fait quoi d’après vous ?

Certains iront même jusqu’à dire : s« Tais-toi, tu n’y connais rien… C’est de la realpolitik… C’est comme cela que tout fonctionne, ici et ailleurs ! »

Mais le vrai cancer de notre système politique à nous est la capacité mercantile « cheap » du réseau de nos politiciens. Nombre d’entre eux deviennent politiquement achetables, par espèces, promesses ou omissions ! Qu'il soit d'un bord ou de l'autre, le politicien mauricien gagnera toujours un chouïa de quelque chose, tant qu'il montrera patte blanche au sein d'un sérail exclusif, où le retournement de veste et les volte-face sont les éléments incontournables d'une culture politicienne qui s’exerce sans amour-propre, sans honte et sans respect de l’électeur. Et la métastase est si proche (si elle n’a pas déjà commencé !).

Donc non… le Prosecution Commission Bill n’avait pas sa raison d’être… Ce serait plutôt une radicale remise en question de notre système politicien qu’il faudrait imposer, pas une modification de notre Constitution ! Il est temps de penser sérieusement à exiger une éthique qui obligerait la reconnaissance et les responsabilités morales et légales des partis politiques, la transparence des financements, des règles qui encadreraient strictement le « cross-flooring », qui limiteraient les mandats et l’étendue des pouvoirs nominatifs, ces choses qui modifient sensiblement l’exercice du pouvoir. Il existe tant de soucis sociaux à régler, tant de promesses à tenir, tant de soulagement à apporter à un peuple qui fait encore confiance, dans le fond, à ses institutions démocratiques. Notre Constitution fonctionne… Il n’y a vraiment pas d’urgence à la modifier !

Mais…

Même si l’on doit se réjouir de l'action militante du PMSD, qui aura dépouillé sans prévenir, au nom de la sacro-sainte démocratie, le gouvernement des « Mam » de la majorité des trois-quarts, si essentielle à tout amendement unilatéral de notre Constitution, il est impératif d’observer et d’analyser la suite des agissements des Bleus. Une éventuelle alliance avec Ramgoolam devra être fortement décriée et sanctionnée, car il est absolument impensable qu’un néo-champion de la démocratie s’allie à un personnage que le peuple a voulu effacer de son paysage politique. Dans le cas d’une telle éventualité, il nous sera alors prouvé que XLD n'est autre que le fruit d'un système obsolète et sans scrupule... et donc indigne de notre confiance !

À ce jour, les canons du changement politique veulent qu’il y ait un parti, un leader qui prenne seul les devants et ses responsabilités et qui décide de soumettre de manière courageuse, sa vision d’un meilleur futur à l’électorat, et ce, au-delà des considérations tactiques et stratégiques, basées uniquement sur les aspirations réelles du peuple. Espérons que le PMSD aura bien intégré cela !

« You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one », chantait John Lennon…

En fait, il y a toute une génération de Mauriciens qui aspire à, et espère, un changement de mentalités, non seulement de la part de nos politiciens, mais aussi de celle des électeurs. Comment je le sais ? Tout simplement en tendant l’oreille dans la rue… Sur les réseaux sociaux où, au lieu de lancer des campagnes publicitaires ou des buzz inutiles, je me mets à l’écoute.

La politique à travers le monde a muté depuis peu et on sait maintenant que :

• Ce n'est pas le politicien qui forge l’électeur, mais l’électeur qui décide de l'avenir de son politicien.

• L’électorat n'appartient pas au politicien et ce dernier ne peut plus prendre les gens pour de l'argent comptant ou pour un dépôt fixe.

• L’ultime alternative est l’apanage du peuple et seulement le sien, à condition de bien le vouloir.

Regardons Trump ! Regardons ce qui se passe en Corée du Sud, en Islande, en Suède, au Royaume-Uni...

Même si le timing pour réagir est mauvais, il ne tient qu'à nous d'envoyer un signal des plus forts pour faire comprendre que cela suffit, et qu'au-delà des gesticulations des sémaphores d’un autre temps, nous attendons des actes, des promesses tenues et surtout de l'honneur, de la part de nos serviteurs !