DANS NOTRE COURRIER- LETTRE À MME SHENAZ PATEL : “Ancestry DNA”

Je suis lorraine Desmarais Lagesse et je suis une Mauricienne, tout comme vous, J’ai également fait mon test ADN il y a plus de 5 années de cela à travers Ancestry DNA…, ceci démontrant un apport génétique venu de l’Europe central et des pays nordique..…

IL me semble qu’on peut toujours accéder à ce site via internet car je reçois régulièrement des mails avec des «match» de personnes correspondent à mon ADN…

Ceci dit, je suis surprise de lire dans votre article que malgré toutes les données qui existent aux archives du MGI , et qui donc ont déjà permis de connaitre les origines précises des Indiens venus s’établir à L’Ile Maurice, il est maintenant annoncé que tout « mauriciens pouvant justifier son ascendance indienne, pourraient obtenir la carte D Overseas Citizen of India…qui permet de devenir résident permanent en Inde… »

Est-ce que cet intérêt pour nos ascendances multiples pourrait aussi faire valoir à d’autres ethnies, également importées dans notre Ile, de bénéficier d’une carte de séjour pour d’autres pays, autre que L’INDE. ? ,… nous Mauriciens qui sont citoyens du monde, de par nos brassages génétiques..

Lorraine Desmarais LAgesse

Notre réponse

La question que pose ici Mme Lorraine Desmarais Lagesse est intéressante. Elle a trait, plus largement, à la question de la nationalité mauricienne. Celle-ci est régie par la Mauritius Citizenship Act de 1968, qui fut amendée en mai 1995, après justement que la question de bi-nationalité se soit posée de façon cruciale. Suite notamment au raidissement imposé par Anerood Jugnauth, qui avait, en tant que Premier ministre, insisté pour que soit respecté le règlement voulant que toute personne ayant la nationalité mauricienne et une autre nationalité, qui était né à l’étranger et y vivait, était obligé, s’il voulait rester Mauricien, de choisir entre les deux, entre l’âge de 21 et 22 ans.

Cette restriction n’a plus cours depuis 1995.

à Maurice aujourd’hui, comme dans bien d’autres pays, certaines personnes ont deux, voire trois nationalités. Il est ainsi très courant, chez la communauté couramment appelée “franco-mauricienne” d’avoir à la fois la nationalité mauricienne et la nationalité française. Il faudrait voir si les pays nordiques seraient prêts à accorder leur nationalité aux Mauriciens dont l’ancestralité est liée à ces pays.

Quant à l’annonce faite par Pravind Jugnauth à l’effet que 800000 Mauriciens pourront se prévaloir de la nationalité indienne, elle soulève des questions qui méritent de faire l’objet d’un débat public. Sur le fait que cela a été négocié par le gouvernement est-ce le rôle d’un État de négocier pour que ses nationaux puissent avoir une autre nationalité?. Sur le droit de ce gouvernement de rendre inaccessibles au public et aux chercheurs les précieuses archives sur l’immigration indienne que possède le MGI, alors que c’est justement sur ces archives, leur richesse et leur qualité, que ce gouvernement dit s’être basé pour négocier cette nouvelle nationalité.

À la veille de célébrer les 50 ans de notre indépendance, ce sont bien là des questions qui mériteraient de nous agiter...



SHENAZ PATEL