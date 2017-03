NOTRE DAME DES VICTOIRES RCA : Lever du drapeau en présence d'Ivan Collendavelloo

L'adjoint au Premier ministre et ministre de l'Énergie et des Services publics Ivan Collendavelloo était l'invité d'honneur lors du lever du drapeau à l'école Notre Dame des Victoires, à Rose-Hill, en marge du 49e anniversaire de la fête de l'indépendance et du 25e anniversaire de la République, célébrés ce dimanche. Les célébrations de cette année ont pour thème « la main dans la main ».

Ivan Collendavelloo a commencé par faire lecture du message du Premier ministre Pravind Jugnauth aux élèves, avant de leur adresser quelques mots. L'adjoint au Premier ministre a fait part de sa fierté d'être présent aujourd'hui dans cette école, qui se trouve dans sa circonscription (n°19: Rose-Hill/Stanley), rappelant que c'est à Notre Dame des Victoires qu'il a été proclamé député lors des dernières élections générales.

Ivan Collendavelloo devait aussi féliciter l'établissement « pour continuer à être une des plus grandes écoles de notre pays ». Il a par la suite assisté à un spectacle concocté par des élèves de cette institution.