Nou, bann zilwa, anou al aprann naze…

De quoi sommes-nous fiers en tant que Mauriciens ? Comme on se plaît à l’affirmer si souvent… notre “Sea, Sun and Sand”. L’ironie du sort, c’est qu’au-delà de cette affection pour la mer, il se trouve que beaucoup d’entre nous ne savent pas nager… Le comble pou enn zilwa ! Notre petite île paradisiaque au cœur de l’océan Indien (faut-il le rappeler) compte 1,3 million d’habitants, et pourtant, selon certains life savers, une grande partie de la population ne sait pas nager. Il est grand temps que le gouvernement effectue une enquête au plan national et vienne de l’avant avec des statistiques officielles en ce sens.

En ce début d’année, la mer se révèle être tout aussi meurtrière que nos routes. Deux noyades dans la journée du 3 janvier. Les gardes-côtes ont certes fort à faire en cette période compte tenu d’une grande affluence à la plage, et en particulier quand les précautions d’usage avant d’aller nager ne sont pas respectées. Un triste constat en effet que la vigilance de certains Mauriciens ne soit pas forcément en alerte lors des sorties à la plage. Le respect des zones de baignades, les conditions en mer, l’alcool et la drogue, l’état de santé du nageur et bien d’autres critères peuvent faire qu’une simple baignade vire à la noyade.

Pourquoi tant de Mauriciens ne savent-ils pas nager ? Est-ce parce que la volonté d’apprendre à nager n’est pas présente ou alors la possibilité d’apprendre à nager n’est pas accessible à tous ? Selon le website du Mauritius Sports Council, le pays dispose de cinq piscines : Serge Alfred, à Beau-Bassin, Pavillon, à Quatre-Bornes, Rivière-du-Rempart Swimming Pool, Souvenir Swimming Pool, à Calebasses, et finalement Mare-D’Albert Swimming Pool. Certes, il en existe d’autres, dont deux piscines municipales à Plaine-Verte et Les Salines, mais il est évident que le nombre de piscines accessibles au public n’est pas suffisant.

Par ailleurs, qu’en est-il des associations et clubs de natation ? Il faudrait davantage encadrer ces derniers afin qu’ils puissent orienter à leur tour plus de jeunes Mauriciens vers la nage, et également acquérir les techniques de sauvetage basiques. Certaines écoles privées et confessionnelles proposent des classes de natation alors que cela n’a pas encore fait son chemin dans le curriculum sportif des collèges d’État. Si tel était le cas, bien plus de jeunes seraient intéressés à se lancer au niveau professionnel.

Un accident est vite arrivé. Les activités nautiques prisées par les Mauriciens ainsi que par les touristes, une baignade, une plongée par des débutants peuvent virer au drame si ces personnes n’ont pas, au préalable, les connaissances suffisantes pour se tirer d’affaire en situation difficile. La question est: ne devrait-on pas investir dans des campagnes de sensibilisation comme tel est le cas pour la route ?

Anou al lamer, c’est bien, anou al aprann naze, c’est mieux, d’autant que cela aidera à sauver des vies.