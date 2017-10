Zanfout va ! Oui, évidemment qu’on s’en fout quand l’on paie Rs 1 500 pour une paire de chaussettes. Bien sûr que c’est normal, quand on a vécu toute sa vie sans se serrer la ceinture en fin de mois. Absolument rien à faire du prolétaire qui nettoie la merde de tes gosses !

Où se cachent les féministes mauriciennes ? Hé oh ! des femmes se meurent littéralement de faim à deux pas de chez vous parce que NOTRE État de droit, notre chère Patrie… se fout d’elles. Demain c’est peut-être toi qui seras à leur place. Rien à faire du PEUPLE qui passe son temps à geindre, à se plaindre, à faire grève ? N’est-ce pas ?

Parce que le Mauricien, caché dans sa tour d’ivoire, ne voit pas plus loin que le bout de son petit nez. Le Mauricien qui pense déjà à contracter un nouveau loan pour envoyer sa marmaille “aprann deor”; ce même marmot qui a passé 6 ans à pis... et à vomir dans les toilettes que ces dames ont nettoyées sans piper mot !

Alors qu’elle, oui ELLE, “li pe ris diab par lake” pou nourrir sa famille, pour donner un semblant de vie à ses enfants. Pas de foodcourt à Bagatelle le samedi soir pour cette famille. À se dandiner dans les allées de Jumbo, après avoir bouffé pour seulement Rs 2 000.

La misère, elle est là, sous notre nez. Elle est assise au Jardin de la Compagnie. Elle l’a toujours été. Ces femmes à côté d’autres femmes, qui elles aussi travaillent pour quelques billets de cent. Hé toi! petit Mauricien, le nez caché dans ton costume trop large, ces femmes, oui celles allongées par terre… elles auraient pu être ta femme, ta mère, ta sœur… et elles meurent de faim dans la capitale...

Et faudrait voir comme ils nous parlent ces politiciens, à nous, foule sentimentale, attirée par les étoiles ! S’ils savaient que nous aussi “nou foupamal avek zot”. Pas tous deviennent sages avec l’âge, certains se gâtent… et deviennent gâteux.