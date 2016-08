NOU TOUZOUR LA, CE SAMEDI À MAHÉBOURG : Les OSB de retour dan baz

"Nou touzour la." Le titre du concert qui marque le retour des Otentik Street Brothers (OSB) est explicite. Les OSB n'ont pas dit leur dernier mot. Oui, il y a eu coupure. Oui, il y a huit ans la séparation a été abrupte et surpris les inconditionnels du groupe. Mais pas qu'eux… Car, il n'était pas nécessaire de connaître le riddim de Master Kool B, Dagger Killa, Tikkenzo Eskobar et Blakkayo par coeur pour suivre leur actualité.

Les OSB étaient un groupe "tout terrain". Alors, le jour où le quatuor a emprunté des voies différentes pour continuer la route en solo, la nouvelle avait brisé le coeur des fans. Mais la vie réserve bien des surprises, dirait l'autre. "On ne s'est pas quitté sur des embrouilles. La cassure a eu lieu sur des malentendus. Cette séparation a été un des moments les plus difficiles et tristes de ma carrière. Je me suis interrogé sur ce que j'allais faire. Mais cela m'a aussi fait prendre conscience que je devais me consacrer à une carrière solo. Malgré le soutien de mes frères et de mon entourage, cette étape dans la vie des OSB n'a pas été évidente. Quand j'ai rencontré Linzy Bacbotte, elle m'a boosté et insufflé le courage de prendre ma vie artistique en main", confie Bruno Raya, l'homme fort du groupe. Si, pendant cette période, ce dernier signe son deuxième opus solo Rest Determine, s'engage dans l'organisation d'événements et poursuit sa route musicale, en revanche pour les autres membres, le chemin est un peu plus sinueux. Toutefois, pour Dagger Killa et Blakkayo, les deux hommes, maîtres dans leur domaine, arrivent à maintenir leur popularité grâce aux sorties musicales. Alors que Tikkenzo Eskobar peine à émerger. Huit ans après le split, des interprètes de Panik dan Baz, ils "lèvent les bras" pour signaler leur come-back dans la place. La décision de reprendre le train là où ils les avaient laissé et arrivée naturellement. Après tout, pourquoi pas ? Un retour sur scène avec de nouveaux sons… les OSB ont tout à gagner. Qui plus est, le public, lui, est resté toujours fidèle. D'ailleurs, les OSB ont encore un type d'audience à conquérir, en l'occurrence des adolescents et jeunes adultes. "Contrairement à leurs parents, c'est un public qui n'a pas vu l'évolution des OSB", confie Bruno Raya. Mais la présente génération, assure-t-il, ne sera pas difficile à conquérir, car les OSB parlent le même langage qu'elle !

Le retour du quatuor coïncide avec les 24 ans d'existence des Otentik Street Brothers. A presque un quart de siècle, les OSB prouveront le samedi 3 septembre qu'ils ont encore du jus et l'énergie nécessaire pour célébrer leur grand-messe. Ils donnent rendez-vous à leur public à partir de 20 heures à l'amphithéâtre de Mahébourg. Ils seront ce soir-là accompagnés du Otentik Street Band, de trois choristes, ainsi que des danseurs. La fête se poursuivra après la prestation des OSB jusqu'à environ deux heures du matin. Il échouera à DJ Kingdom d'assurer le sound system au programme. Les billets sont déjà en vente à Rs 300 (plus de renseignements sur le 5 826 34 38) et à Rs 400 le soir du concert.