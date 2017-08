NOU VILAZ NOU FAMI - CE DIMANCHE 13 AOÛT : Family Fun Day au Stade Maryse Justin

L'Association des District Council (ADC), regroupant les sept conseils de district de Maurice – soit ceux de Pamplemousses, Moka, Rivière-du-Rempart, Flacq, Rivière-Noire, Savanne et Grand-Port –, organise un Family Fun Day pour les conseillers des districts, les employés, les familles et le public en général. L'événement se tiendra le dimanche 13 août de 10h à 16h au Stade Maryse Justin, Réduit. Plusieurs activités seront organisées pour l'occasion, lesquelles se conclueront par une Prize Giving Ceremony.

Selon le Chairman du District Council de Pamplemousses, Sunael Singh Purgus, cette journée familiale a pour but d'améliorer le quotidien des habitants. C'est la première fois que l'ADC lance un tel événement, lequel réunira les sept conseils de districts et verra la participation de 864 conseillers de village, sept Chairpersons & vice-Chairpersons des Districts Councils et quelque 96 conseillers de district. Sunael Singh Purgus rappelle : « The District Council is pleased to receive in the context of the 50th anniversary of The Independence from then District Council Of Flacq and as such the District Council Of Moka is hereby launching its sports festival for the year 2017 after which the torch will move to other district Municipal Council until the 12th Of March 2018. »

A noter que l'entrée est gratuite et que l'animation sera assurée par le Ballet Dance de Stephen Bongarçon, Lin and Otentik Groove, Blakkayo et Soldat Vérité, Clarel Armelle, le Tanushree Dance Group, le Krumanai Dance Group et d'autres artistes locaux. Le PM Pravind Jugnauth et d'autres personnalités seront aussi présents dimanche.

EXPOSITION | Les Mystères des Roches

Première sortie officielle pour l’ambassadeur Sun Gong Yi

C’est au Centre Culturel Chinois (CCC), à Bell-Village, que le nouvel ambassadeur chinois, Sun Gong Yi, a effectué sa première sortie officielle samedi, et ce afin de procéder à l’inauguration de l’exposition “Les Mystères des Roches”, par l’artiste Li Yingjie, conjointement avec la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim.

L’art de la roche est une tradition chinoise célébrant la nature. Li Yingjie, professeur invité de la Faculté des beaux-arts de l’université de Tsinghua, s’est spécialisé dans cette technique. Il a présenté plusieurs expositions et donné plusieurs conférences sur l’art de la roche à travers le monde, notamment en France et au Japon. Li Yingjie possède également le Musée d’art de la roche Yinjie de Pékin, qui se consacre à la création artistique et à la diffusion de cet art. L’exposition reste ouverte au CCC jusqu’au 20 août.