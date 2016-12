NOUVEAU CARDINAL : “Prions” consacre un nouveau magazine au Cardinal

Après avoir publié un album-souvenir sur l’évêque de Port-Louis à l’occasion de ses 25 ans d’épiscopat, le magazine mensuel Prions sort en ce mois de décembre un autre album sur le cardinalat de Maurice Piat. Riche de quelque 500 photos, du message du cardinal, des homélies du pape François au consistoire et de plusieurs autres témoignages à l’occasion de la cérémonie à Rome, le livre sera disponible dans les points de vente du magazine Prions.

« La nomination de l’évêque de Port-Louis Maurice E. Piat au rang de cardinal par le pape François est un grand honneur et une fierté pour toute l’île Maurice, comme ce fut le cas pour feu Cardinal Margéot », souligne Françoise Yaw Kan Tong-Mootoosamy, responsable du magazine. La publication est axée autour des activités du cardinalat de Maurice Piat à Rome, à Maurice et à Rodrigues. Le magazine reprend les homélies du pape François au consistoire et à la messe de clôture de l’année de la Miséricorde, le discours du premier ministre, sir Anerood Jugnauth, à l’arrivée du cardinal à l’aéroport, l’homélie de Mgr Gilbert Aubry, évêque de la Réunion et président de la Conférence Episcopale de l’océan Indien à la messe à Marie-Reine-de-la-Paix, la visite officielle du cardinal Piat à Rodrigues et un compte rendu de la célébration oecuménique qui a eu lieu à la Bishop’s House à Phoenix, le lundi 19 décembre.

Pour Françoise Mootoosamy, « c’est là une manière de garder en mémoire ce pan de l’histoire de l’Église et de l’île Maurice. Pour les Mauriciens d’ici et d’ailleurs, mais aussi pour les générations futures ». Un exemplaire de l’album-photos sera remis au cardinal Piat lors de la messe de la paix qu’il célèbrera le 1er janvier 2017 à Rivière-du-Rempart. « C’est un cadeau que chaque famille mauricienne pourra s’offrir et offrir aux amis et parents qui sont à l’étranger ». L’album-photos, imprimé par Best Graphics, est réalisé sur du papier de qualité. Sa publication a été rendue possible grâce à la collaboration des sponsors suivants : ABC, Alentaris, Allied Motors, Philip Ah Chuen, Cathay Tours, Chanteclerc, Compagnie Mauricienne de Textile Ltée, Constance, Froid des Mascareignes, Happy World, Jade Group, Les Moulins de La Concorde, Mauritius Telecom, Mixa, Omnicane, Oxenham, Resiglas Co Ltd, Swan, Way, Winner’s et Xpanda.