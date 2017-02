NOUVEAU DTAA AVEC L’INDE : FSC : « Maurice plate-forme de choix pour les investisseurs »

Maurice est en mesure de consolider ses acquis en tant que centre financier de choix pour les investisseurs qui se tournent vers le marché indien, en particulier ceux souhaitant faire des placements dans les titres de créance (Debt-Based Investments) émis dans la Grande Péninsule. C’est ce qu’estime la Financial Services Commission (FSC), le régulateur du secteur des services financiers.

Se livrant à une analyse des dispositions fiscales prévues sous le traité de non-double imposition (DTAA) signé avec l’Inde en mai 2016 et celles négociées par les autorités indiennes avec d’autres pays concurrents, tels Singapour, Chypre et les Pays- Bas, la FSC observe que le taux d’imposition des intérêts provenant des prêts et autres titres de créance est de 7,5% dans le cas de Maurice alors que pour les trois autres pays il a été fixé à 10%. Ce taux d’imposition est applicable sur les revenus provenant des crédits accordés à partir de fin mars 2017. La FSC considère que le DTAA Maurice-Inde a été « l’instrument privilégié » par les fonds d’investissement et autres sociétés de capital-investissement basés dans le centre financier mauricien et tournés vers les marchés indien et asiatique ainsi que le continent africain. Les données officielles, indique la FSC, montrent que Maurice a été, de 2000 à 2016, le « major contributor » en termes d’investissements, avec un montant dépassant les USD 101 milliards, soit environ 33% du total des investissements directs étrangers reçus par la Grande Péninsule. « Mauritius, through its unique and historical relations with India, has played a pivotal role in India’s economic growth », affirme la FSC. Celle-ci soutient que Maurice a offert aux investisseurs une plate-forme stratégique pour investir en Inde mais également de l’Inde dans des marchés étrangers. Le régulateur du secteur des services financiers rappelle que c’est « dans un esprit de coopération pour aligner le traité de non-double imposition sur les normes et meilleures pratiques internationales » que le Mauritius-India DTAA a été amendé en mai 2016. Pour soutenir son argumentation à l’effet que Maurice est une plate-forme de choix pour les investissements, la FSC indique dans un communiqué que ses activités sont en ligne avec les dispositions légales et les principes et normes reconnus internationalement. « The FSC Mauritius ensures a sound and stable market from both prudential and conduct perspectives », précise-t-on. Les critères d’octroi de permis et les conditions à respecter pour le traitement des demandes sont clairs. Les permis de Global Business sont accordés dans un délai ne dépassant pas quatre jours à condition que toutes les dispositions requises soient respectées. La FSC parle également des revues continues du cadre régulatoire afin d’assurer que celui-ci soit le mieux adapté aux demandes du marché. Les normes et principes internationaux sont suivis à la lettre. La FSC relève par ailleurs que le centre financier est reconnu comme étant « largely compliant » aux prescriptions du Forum Global de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE). « Mauritius has offered investors a strategic platform for inbound and outbound Indian investments blended with institutional, cultural, geographical and geopolitical comfort », conclut la FSC.



INVESTMENT BANKING : Deux permis accordés

La FSC a déjà accordé deux permis de banques d’investissement à ce jour. Les bénéficiaires sont Alvaro Sobrinho Africa Ltd et Devere Investment Advisory (Mauritius) Ltd. Alvaro Sobrinho Africa Ltd, dont le siège se trouve à la Maeva Tower, dans la cybercité d’Ébène, a obtenu son permis en novembre 2016 et, un mois plus tard, c’était le tour de Devere Investment Advisory (Mauritius) Ltd. Cette dernière compagnie a également son siège social à Ébène. Selon les conditions imposées par le régulateur, une banque d’investissement doit avoir au minimum un capital souscrit de Rs 50 millions. Elle doit aussi indiquer dans son formulaire d’application les mesures prises concernant l’infrastructure à la base des opérations, la confidentialité et la sécurité des informations concernant la clientèle, la plateforme informatique mise en place et les procédures pour traiter les doléances des clients, entre autres. La FSC impose un « processing fee » de Rs 100 000 pour chaque demande ainsi que des frais annuels de l’ordre de Rs 300 000 au détenteur d’un permis.