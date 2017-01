NOUVEAU MINISTRE : Je serai à l'écoute de tout le monde, a déclaré Stephan Toussaint

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a un nouveau ministre depuis lundi en la personne de Stephan Toussaint, député de la circonscription N°17 (Curepipe/Midlands). Il a remplacé Yogida Sawmynaden, qui a été lui affecté au ministère des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC). Dans une déclaration à Week-End jeudi soir, Stephan Toussaint s'est dit très honoré de cette accession à un portefeuille ministériel et a indiqué qu'il assumera pleinement ses nouvelles responsabilités. Il a aussi rassuré le monde sportif en précisant qu'il sera à l'écoute de tout le monde afin d'amener le sport mauricien vers l'excellence.

Stephan Toussaint s'est dit d'emblée très content de la confiance placée en lui par le nouveau Premier ministre, Pravind Jugnauth. « Je suis très fier de cette nomination et je remercie le Premier ministre Pravind Jugnauth de m'avoir fait confiance en m'accordant cette responsabilité. Sincèrement, je ne m'attendais pas à une nomination. Je fais de la politique depuis une dizaine d'années et mon engagement est politique », a-t-il déclaré. À 44 ans, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports se dit donc prêt à relever le défi, lui qui dit suivre l'actualité sportive mauricienne aussi bien qu'internationale.

JIOI de 2019

Et que pense-t-il justement du sport mauricien ? « Il faut voir les choses de différentes façons. À titre d'exemple, il y a le sport de masse dont l'idée est aussi de se maintenir en forme. Je trouve formidable rien qu'à voir le nombre de personnes qui font leur jogging à Trou-aux-cerfs (Curepipe), au Gymkhana (Vacoas) ou encore à la montagne des Signaux (Port-Louis) », s'est-il réjoui. Pour ce qui est de la compétition, Stephan Toussaint estime que certaines disciplines excellent, alors que pour d'autres, des efforts restent à faire.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports découvre à peine son nouveau ministère et selon lui, la priorité demeure l'organisation des Jeux des îles de l'océan Indien de 2019, à Maurice. C'est un gros dossier qu'il dit devoir très vite maîtriser. Il compte d'ailleurs rencontrer les membres du COJI (Comité organisateur des Jeux des îles), très probablement cette semaine, avec l'ex-ministre Yogida Sawmynaden, pour le « handing over ». Une rencontre avec les présidents de fédérations est aussi à l'agenda cette semaine. Cette première prise de contact aurait dû avoir lieu mercredi dernier au gymnase de Phoenix, mais a finalement été reprogrammée. « J'ai eu l'occasion de rencontrer le président du COM (Comité olympique mauricien), Philippe Hao Thyn Voon, et c'était une rencontre très cordiale », a-t-il dit.

Stephan Toussaint a aussi rencontré les officiers de son ministère et, selon lui, le courant passe très bien. « Je trouve que nous avons une très bonne équipe. Je veux qu'on fasse de belles choses ensemble. » Celui qui se décrit comme étant un homme de terrain, voire de proximité, dit aussi vouloir mettre toute son énergie et ses compétences au service du sport et de la jeunesse. « Très souvent lorsqu'on parle de ce ministère, on oublie la section jeunesse. Mon message est très simple : je veux voir des jeunes bien dans leur peau. Au MJS, nous avons toutes les ressources nécessaires pour que cela arrive. Avec le ministère de l'Éducation, nous allons tout mettre en œuvre pour que le domaine de la jeunesse soit une réussite », a-t-il fait remarquer.

Faire briller les étoiles mauriciennes

Et ne pense-t-il pas qu'il y a un manque de loisir pour les jeunes à Maurice ? « C'est archi-faux de penser ainsi. C'est peut-être par manque d'informations que les jeunes ne sont pas attirés par ce qui est proposé. Il faut donc voir et écouter leurs demandes avant d'aller ensuite dans ce sens », a répondu le nouveau ministre. Pour ce qui est de son message aux sportifs, Stephan Toussaint a été très clair : « À vous les sportifs, je peux vous dire que vous faites déjà honneur au pays. Main dans la main, nous ferons briller ensemble toutes les étoiles qu'il y a dans notre pays. »

C'est la raison pour laquelle, le ministre Toussaint s'est dit très optimiste quant à l'avenir du sport à Maurice. Selon lui, son prédécesseur a jeté de bonnes bases au cours de ces deux dernières années. Ce qui lui permettra, a-t-il précisé, d'amener le sport mauricien vers l'excellence. Il a ajouté que, de par sa formation d'enseignant, il est quelqu'un de très ouvert et est de ceux qui croient que c'est à travers le dialogue qu'on pourra trouver des solutions aux problèmes.

Pour conclure, Stephan Toussaint a fait remarquer que toutes les fédérations seront considérées, tout en précisant que chacune d'entre elles à ses spécificités. « Il faudra donc voir les dossiers au cas par cas. Je n'ai pas de formule magique pour régler tous les problèmes, mais je peux rassurer que je serai à l'écoute de tout le monde. Cela pour le bien-être du sport et des sportifs. Les dirigeants doivent aussi comprendre que, des fois, il faut couper la poire en deux et cela s'applique dans les deux sens. C'est comme ça que le sport sortira gagnant », a-t-il conclu.

Prof de français, de comptabilité et de théâtre

Avant de devenir ministre, Stephan Toussaint, était déjà une figure très connue à Curepipe, plus précisément auprès de ses élèves au collège Notre Dame. Il a, en effet, enseigné le français, la comptabilité et le théâtre au cours des années passées dans ce collège. C'est la raison pour laquelle il dit être convaincu que sa formation d'enseignant lui permettra d'aider cette fois-ci le sport et les sportifs dans leur quête vers l'excellence.

Père de trois enfants et habitant de Résidence Malherbes à Curepipe, Stephan Toussaint a été sportif au temps où il étudiait au collège St Joseph à Curepipe. Il était surtout engagé dans les courses de fond et de demi-fond, notamment lors des inter-collèges. Il a aussi été joueur de hockey sur gazon au sein d'une équipe composée à l'époque des étudiants du St Joseph, du Royal College de Curepipe et du St Esprit. « À l'époque, on disputait des matches face au Dodo à Curepipe et on allait aussi à Vacoas pour jouer face à une équipe de la SMF », s'est-il remémoré. Aujourd'hui, il pratique du sport surtout pour garder la forme et demeure surtout un grand fan de Liverpool.