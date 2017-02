UN NOUVEAU PREMIER MINISTRE, et après ?

« Nous sommes à la croisée des chemins, c’est une longue période de crise politique qui s’ouvre »

- Firoz Ghanty – in Le Mauricien/Forum, 7 novembre 2014

C’est fait ! Le pays a un nouveau Premier ministre, cela ne change en rien la vie du citoyen, même si cela nous concerne. Ce n’est pas un changement d’orientation, mais c’est quand même un évènement dans la vie politique d’un pays. Il est important de noter que le Premier ministre démissionnaire et père du Nouveau PM, le met sous tutelle en devenant le Mentor Minister, en l’amputant du Ministère de la Défense et des Affaires extérieures et rogne les attributions du ministre des Affaires étrangères. Ce sont les conséquences sur l’avenir qui sont inquiétantes, parce qu’un homme qui hérite du pouvoir de son père n’a aucun mérite, mais cela veut dire l’instauration d’une Dynastie et comme il est relativement jeune, son espérance de vie laisse supposer qu’il pourrait rester au pouvoir des années durant ! Néanmoins rappelons-nous les élections de 1982 et le nouveau gouvernement, combien de commentateurs censés bien informés nous avaient assuré qu’Anerood Jugnauth serait un Puppet Prime Minister sous le joug de Paul Bérenger, mais il s’avéra être un PM autoritaire et dirigiste. Pravind Jugnauth pourra-t-il surprendre ?

En parallèle, c’est assez tragique de voir ce ramassis d’opposition avec un Paul Bérenger désavoué en 2014, aux côtés d’un Xavier Duval serpillière, complice et traître de Navin Ramgoolam, qui lui sauve malgré tout la peau in extremis, un Shakeel Mohamed anti-Bérenger pathologique, comme son père*, et un Alan Ganoo après des décennies de soumission à Paul Bérenger qu’il trahit après la déculottée de 2014. Ils n’ont aucun moyen d’influer sur le cours des choses. La démission en bloc des députés est une menace sans conséquence. Les manifs, les boycotts, les meetings, la pseudo-union de concertation de l’opposition, les walk-outs, ne sont que spectacles affligeants d’incapacité à réagir vraiment. Ils s’occupent en attendant 2019. Les mêmes causes entraînant les mêmes effets, l’unité se fissure déjà.

Depuis les législatives de décembre 2014, l’instabilité, l’inconsistance du gouvernement, le manque de direction, d’autorité, les querelles entre partenaires au pouvoir, la dislocation de l’Alliance avec la démission mystérieuse d’un des acteurs, une majorité des trois-quarts réduite à un espoir de survie jusqu’à 2019, et dans l’opposition hétéroclite les défections, les transfuges, l’incohérence, la création sans stratégie de groupuscules parlementaires qui se fragmentent aussitôt en attendant désespérément un signe pour se précipiter dans un arrangement bâtard, les députés provisoirement indépendants, tout cela crée un contexte de crise politique annoncée.

De quoi demain sera fait ? Personne ne peut répondre à cette question ! Avec tous les drames qui se profilent au plan international, la montée des extrémismes, nous sommes plus que jamais à la merci des circonstances extérieures, à la merci des uns et des autres et les politiciens contemplent leurs nombrils. De colonie avant l’Indépendance, ce pays est devenu par la faute de ses dirigeants, sa bourgeoisie politique, une multi-colonie à la merci de multiples métropoles. Plus va le temps, plus le citoyen mauricien s’écarte du sens d’appartenance à une Nation, à un Peuple. Il prête allégeance à des pays étrangers. Il participe à la ghettoïsation, à la libanisation de la société créant une situation de repli communal et raciste pire qu’avant l’Indépendance. Le pays se clive, se divise. Les politiciens, les partis politiques, les entreprises, les institutions religieuses, les religieux ont trahi, puis assassiné la Démocratie parlementaire bourgeoise en la dépravant, en la soumettant aux impérialismes et à leurs soifs de pouvoir et de richesses !

NOUS AVONS PERDU LA MAÎTRISE DE NOTRE AVENIR !

*Les Mohamed, dynastie vassale, satellite de la Dynastie Ramgoolam, comme les Boolell et quelques autres.

- à propos des dynasties voir Firoz Ghanty –in « 24 MOIS DILAPIDES ET… L’ALLIANCE MOINS UN », in Le Mauricien/Forum, 12 janvier 2017