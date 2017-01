NOUVEAUX AVOCATS - LE CHEF JUGE : « Des actions seront prises contre les brebis galeuses »

20 nouveaux avocats ont prêté serment hier après-midi en cour suprême. Après une précédente cérémonie, ils sont ainsi 42 avocats à avoir rejoint le barreau mauricien. Le chef juge Keshoe Parsad Matadeen, qui a présidé cet événement, a fait état des nouveaux défis qui les attendent dans une profession compétitive qui ne cesse d’évoluer. « Law has become more complex and the practice of law is more complex. This profession is rapidly changing in many aspects », a-t-il fait ressortir. Il leur a indiqué que dans cette noble profession, ils ont le devoir de rester humbles et courtois et de toujours se plier au code d’éthique des avocats. Le chef juge devait aussi mettre l’accent sur le besoin de s’assurer de ne pas porter préjudice à la profession. Le Bar Council, dit-il, prendra des actions contre les « brebis galeuses » qui déshonorent la profession. Il devait mentionner que des articles de presse ont ciblé des avocats qui ont dévié de leur devoir envers la profession, en étant mêlés à des affaires peu reluisantes.

Sur une note plus positive, le chef juge a tenu à féliciter les 20 avocats. « It is a culmination of years of hard work. The profession welcomes everyone of talent and commitment ».

Le premier à être appelé a été Vincent Scali, puis sont venus tour à tour prêter serment Arun Bhinda, Sannidi Pillay Paupoo, Avinash Poordooye, Ankusha Nathoo, Gavindren Coolen, Anji Faugoo, Vania Baloomoody, Mandinee Ballah, Deepa Bucktowar, Vishni Nursimhulu, Dharmanand Chuckooa, Kessie Dulthummon, Yee Nian Yeung Sik Yuen, Khemrajsing Gungla, Yovich Chineah, Akhilesh Rajee, Nileema Devi Jeetah, Chloe Teckham et Satyajit Bundhoo.