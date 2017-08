NOUVEAUX CRITÈRES D’ADMISSION EN LOWER : Première action légale en cour hier contre les “five credits”

La contestation des nouveaux critères d’admission en Lower VI, qui doivent entrer en vigueur l’année prochaine comme annoncé par le ministère de l’Éducation en mai, prend une nouvelle dimension. Une action légale a été entreprise par la Managers of Private Secondary Schools Union (MPSSU). Ce regroupement d'une vingtaine des managers des collèges privés subventionnés a fait une demande de révision judiciaire de la décision du ministère, qu’elle qualifie de « discriminatoire » envers les élèves « with low financial means », considérant qu'elle « reduces the chances of pupils to obtain a higher level of education ».

Alors que l’Union of Private Secondary Education Employees — principal syndicat des employés du secondaire privé — prépare sa marche de protestation dans la capitale contre le critère “five credits”, désormais obligatoire pour être admis en Lower VI, la MPSSU s’est tournée hier vers la Cour suprême pour contester la décision du ministère de l'Éducation. Soulignons que plusieurs membres de cette association font partie de la Fédération des Managers des Collèges privés.

Dans sa mise en demeure servie à la ministre de l’Éducation, Leela Devi Dookun, et à la Private Secondary Education Authority (PSEA), le plaignant précise que son association regroupe des managers des collèges privés ayant plus de trente ans d’expérience dans le secteur éducatif. Ils sont ainsi « well attuned to the needs of students and their parents ».

Faisant un historique, la MPSSU relève que les deux “respondents” — le ministère de l'Éducation et la PSEA — ont pris la décision, en 2011, de permettre aux élèves détenant « three credits » en SC d'être admis en Lower VI et de prendre part ensuite aux examens de HSC. Cette mesure a donné la possibilité à un grand nombre d’élèves de suivre le programme d’études de HSC, et ceux-là ont été capables d’obtenir de « sufficient grades » pour entreprendre des études supérieures. Toutefois, en mai 2017, poursuit le plaignant, les “respondents” ont indiqué qu'ils allaient « drastiquement » changer le nombre de crédit « from 3 to 5 » à compter de 2018.

De l’avis de la MPSSU, le ministère et la PSEA « have failed to take relevant considerations into account or have taken irrelevant considerations into account ». L'union juge cette décision comme « irrational/unreasonable and in breach of the rules of natural justice ».

Étude supérieure menacée

Un des arguments de la MPSSU pour contester le nouveau règlement a trait à la poursuite des études supérieures, en faisant remarquer que l'accès dans les universités en général est possible aux détenteurs de « two A’ levels + 3 ‘O’ levels ». D'après le plaignant, le nouveau critère d’admission en lower VI « réduit la chance » d'un bon nombre d'élèves d'accéder à une éducation tertiaire. « Preventing students to be enrolled for an HSC class implies debarring them access to university education », relève la MPSSU.

La décision des “respondents”, selon le plaignant, « va à l’encontre » des « established pedagogical principles » en faveur du développement de « critical thinking, imparting analytical skills », qui conduisent à une compréhension de « major social, political, scientific and economic issues ». L'ultime objectif, selon la MPSSU, devrait être de permettre aux étudiants d'être « tolerant and resilient and, more importantly, becoming responsible citizens of the country ».

Cette association de managers estime que les “respondents” ont ignoré le fait que l’objectif des classes de Form VI ne se limite pas qu'à l’obtention du diplôme de HSC. Cette étape devrait favoriser le développement des « intellectual skills of students » en vue des études supérieures « in various fields of study ».

La MPSSU met aussi en avant un aspect financier dans sa contestation de “five credits”. D'après la MPSSU, Cambridge « has not fixed any criteria » pour être candidat aux examens de HSC. Et de souligner que les étudiants fréquentant des écoles payantes peuvent, eux, prendre part à ces examens, quel que soit le nombre de “credits” qu'ils obtiennent au SC. Ainsi, les “five credits”, estime la MPSSU, sont une « mesure discriminatoire » envers les étudiants disposant de faibles moyens financiers. Et de ce fait, ajoute la MPSSU, « students who are financially limited would be left out of the free education system » .

Selon le plaignant, l'objectif des deux “respondents” est de « créer une classe de citoyens pour fonctionner comme travailleurs manuels dans un système élitiste contraire aux valeurs républicaines pour un traitement égal et pour le respect de la dignité humaine ». On peut ainsi lire dans la plainte : « It is strongly believed that the motive behind the decision of the respondents is to create a class of citizens to serve as manual workers in an elitist system which is alien to republican values of equality of treatment and human dignity. »

La MPSSU affirme que l'inclusion des élèves avec “three credits” « has considerably increased » aussi bien le nombre de candidats que le taux de réussite aux examens de HSC et que « the percentage pass has been maintained at an average of 75% ». La MPSSU evoque également dans sa plainte l'impact financier de la nouvelle mesure sur les collèges privés, où les étudiants « achieve success with less than five credits at the SC exams ». Elle soutient que les autorités n'on eu aucune consultation avec les stakeholders de l'éducation secondaire sur l'entrée en vigueur des “five credits” et que cette décision « will drastically reduce the student population of those schools ». Ces écoles, ajoute la MPSSU, auront à arrêter les classes de HSC « for lack of sufficient students ». Et de poursuivre : « This will have the further consequence of directly affecting the viability of these institutions. »

