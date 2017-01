NOUVEAUX RÈGLEMENTS—ANIL GAYAN: « Nos hôpitaux prescrivent des dizaines de millions d’antibiotiques »

Le 1er janvier, sont entrées en vigueur des lignes directrices ayant trait à l’abus d’antibiotiques. Le ministre de la Santé, Anil Gayan, a constaté que les hôpitaux « prescrivent des dizaines de millions d’antibiotiques ». Les médecins des hôpitaux, dit-il, devront y souscrire. Ils doivent désormais indiquer les raisons pour lesquelles des antibiotiques sont prescrits. Leurs justifications seront ensuite canalisées vers le ministère central qui les étudiera.

Un mécanisme de contrôle sera mis en place, comprenant le département Pharmacie au niveau du ministère, et travaillera en collaboration avec les Infection Control Committees des cinq hôpitaux régionaux ainsi que les divers consultants en vue d’assurer une mise en œuvre efficace de ces lignes directrices et une surveillance étroite de la prescription d’antibiotiques.

Les nouvelles lignes directrices destinées aux professionnels de la Santé qui prescrivent des antibiotiques, ont pour but d’apporter des conseils sur une utilisation correcte et judicieuse de l’antibiothérapie. Le guide souligne que la résistance aux antibiotiques est un problème croissant au niveau de la santé publique dans le monde. « Lorsqu’une personne est infectée par une bactérie résistante aux antibiotiques, non seulement le traitement de ce patient sera plus difficile, mais cette bactérie résistante aux antibiotiques peut atteindre d’autres personnes. L’augmentation mondiale de la résistance aux antimicrobiens a de graves répercussions sur la santé publique et l’économie », peut-on lire. De plus, souligne le guide, « la résistance antimicrobienne accrue est le résultat de nombreux facteurs, mais la principale cause est la quantité de la consommation d’antibiotiques, particulièrement les problèmes qui ne nécessitent pas une telle thérapie ». Lorsque les antibiotiques ne fonctionnent pas, cela entraîne des conséquences, comme des maladies plus longues et plus compliquées, des visites médicales plus régulières, l’utilisation de médicaments plus forts et plus coûteux ou encore plus de décès causés par des infections bactériennes.

Le livret d’explications souligne d’autre part que les antibiotiques sont destinés à être utilisés contre les infections bactériennes. Bien que les antibiotiques tuent les bactéries, ils ne sont pas efficaces contre les virus. Par conséquent, ils ne seront pas efficaces contre les infections virales, comme le rhume, la toux et les maux de gorge. L’utilisation d’antibiotiques contre les infections virales ne guérira pas l’infection, n’empêchera pas les autres de contracter le virus et n’aidera point à se sentir mieux. « Il peut au contraire provoquer des effets secondaires inutiles et nocifs et contribuer au développement de bactéries résistantes aux antibiotiques ».

Le guide conseille aussi aux patients de prendre les antibiotiques exactement comme le prescrit le médecin et de ne pas sauter les doses. Même si l’on se sent mieux, il faut compléter le traitement prescrit. Il est déconseillé de partager ou d’utiliser des antibiotiques restants. « Les antibiotiques traitent des types spécifiques d’infections. Prendre le mauvais médicament peut retarder le traitement correct et cela occasionnera la multiplication de bactéries. Il ne faut pas conserver des antibiotiques pour une prochaine maladie. Ne demandez pas d’antibiotiques quand votre médecin pense que vous n’en avez pas besoin. Rappelez-vous que les antibiotiques ont des effets secondaires. »