L’Eastern Federation of Pleasure Craft Operators, qui regroupe les associations de plaisanciers de Trou-d’Eau-Douce, de l’Île-aux-Cerfs et de Grande-Rivière Sud Est, dit accueillir favorablement les nouvelles mesures édictées par la Tourism Authority pour ce secteur. « La priorité reste la sécurité des passagers. Ces nouvelles mesures régulariseront le secteur pour une meilleure gestion », soutient Noël Moïse Dardenne, qui explique que dans le passé, il y a eu beaucoup d’abus de la part de certains plaisanciers par manque de règlements appropriés. La Fédération appelle aussi les plaisanciers à « ne pas se laisser induire en erreur par certaines associations qui agissent uniquement pour leurs intérêts personnels ».

Si les nouvelles mesures annoncées par la Tourism Authority pour les plaisanciers et les skippers ont donné lieu à un mouvement de protestation dans les rues de Port-Louis mercredi, l’Eastern Federation of Pleasure Craft Operators, qui regroupe des centaines de plaisanciers, est d’avis que ce sont des mesures qui vont « favoriser une meilleure gestion du secteur et mettre fin à certaines pratiques pas correctes qui ont perduré pendant des années ». Noël Moïse Dardenne, le président de l’association des plaisanciers de Trou-d’Eau-Douce, explique que dans ce secteur, la priorité reste la sécurité des passagers, locaux ou touristes. « Nous sommes d’accord avec ces nouvelles mesures, bizin met enn lord. Depi plizir lane nou ti pe konbat pou sa ek zordi la Tourism Authority inn fer enn bon travay », dit-il. « Avec ces nouveaux règlements, il y aura un contrôle sur le nombre de personnes transportables sur un bateau. La sécurité n’a pas de prix. C’est quand nous offrons un service de qualité où le client se sent en sécurité que le secteur va progresser. (…) Ce n’est pas en raison du récent accident à Grande-Rivière-Sud-Est que la Tourism Authority a pris ces nouvelles mesures, c’est un projet qui date de très longtemps ».

Par ailleurs, M. Dardenne explique qu’« outre la résolution des problèmes de sécurité, ces nouveaux règlements vont régulariser le secteur pour une compétition plus saine et loyale entre les plaisanciers ».

Darshan Packtoo, le président de l’Eastern Federation of Pleasure Craft Operators, fait ressortir que « depuis 2000, la Tourism Authority a cessé de livrer des permis pour la région de Trou d’Eau Douce et Grande-Rivière car il y avait trop de bateaux ». « Chaque propriétaire était censé travailler dans la zone pour laquelle il détient un permis mais il y a eu un laisser-aller à tel point que d’autres bateaux venaient dans notre zone ». Darshan Packtoo explique que cette pratique a nui, pendant plusieurs années, au bon déroulement des opérations car certaines personnes ne respectaient pas les rouages du métier. « Aster tou pou vinn dan legalite parski sak dimounn pou bizin respekte so zonn, li pou enn konpetision pli lwayal ek zot tou pou ena travay », dit-il. Anand Pydegadu, le vice-président de l’association des plaisanciers de l’Île-aux-Cerfs, soutient pour sa part que les plaisanciers ont beaucoup contribué au secteur du tourisme. « Mo sarye dimounn lor mo bato depi ki ti pe pey Rs 40, zordi nou ena nou linportans dan sa sekter la », dit-il.

Noël Moïse Dardenne ajoute que les nouveaux règlements annoncés par la Tourism Authority seront bénéfiques pour le secteur. Il émet, par ailleurs, de vives critiques à l’encontre des plaisanciers qui ont manifesté à Port-Louis mercredi. Si ces derniers se regroupent sous la Federation of Pleasure Craft Operators, Noël Moïse Dardenne soutient lui que cette fédération n’est pas reconnue auprès du Registrar et que seules des associations de diverses régions ont été présentes à la manifestation. « Zot inn lev dimounn depi partou zot inn amenn dan manifestation », allègue-t-il. Il invite les plaisanciers à prendre le temps de comprendre les nouveaux règlements imposés par la Tourism Authority et à ne pas se laisser induire en erreur par les personnes qui agissent uniquement pour leur propre gain. « Ces personnes qui sont en train de manifester sont celles que les nouvelles mesures dérangent car elles ne pourront plus travailler dans l’illégalité. Ce n’est pas le nombre de passagers sur un bateau le problème mais le fait qu’elles ne pourront plus opérer là où elles veulent ». Ayant été pendant de nombreuses années dans ce métier, il estime que tout le monde bénéficiera de cette nouvelle politique. « Li pou ekitab, ti bato gro bato tou pou gagn so par dan travay », dit-il.