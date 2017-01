NOUVEAUX RÈGLEMENTS : Une vingtaine de produits passeront les tests de sécurité

Le ministère de l'Industrie et du Commerce vient de publier la liste d'une vingtaine de produits électroménagers qui devront passer le test de sécurité du Mauritius Standards Bureau (MSB) avant de pouvoir entrer sur le marché et être vendus aux consommateurs.

« Le State Law Office (SLO) a finalisé ces nouveaux règlements. Dans un premier temps, une vingtaine de produits sont concernés. Une deuxième liste de 47 produits suivra par la suite », indique-t-on au ministère de l'Industrie et du Commerce, tout en précisant qu'un moratoire sera accordé aux commerçants pour qu'ils puissent se mettre aux normes.

Cette initiative fait suite aux nombreux cas de ventilateurs qui avaient explosé dans plusieurs familles, causant de graves dégâts à leur habitation. Le ministère indique que ses officiers ont travaillé de concert avec ceux du MSB ainsi qu'avec les importateurs et la Chambre de Commerce et de l'Industrie (MCCI) pour changer les règlements. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) avait aussi été informée de ce changement par rapport aux articles 2 et 5 de l'Agreement on technical barriers to trade, où le ministère a expliqué l’objectif de ces nouveaux règlements, qui devraient assurer la qualité et la sécurité des appareils électroménagers importés à Maurice. Sont notamment concernés actuellement des sèche-cheveux, ventilateurs, fours, cafetières et théières, grille-pain, aspirateurs, machines à laver, lave-vaisselle, rasoirs électriques et téléviseurs.