NOUVEL ABUM - WANTED : Mario Justin & Zotsa

Cinq ans après son dernier album, Mario Justin revient avec Wanted. Un album dans la lignée de ces œuvres précédentes avec du séga d'ambiance. Cette fois l’homme fort de Zotsa fait résonner la mandoline pour marquer la différence. Accompagné de ses musiciens, le chanteur annonce un album qui fera plaisir à ses fans.

“C'est du gro sega et du seggae. L’album plaira à mes fans qui n'ont cessé de me demander de la nouveauté ces dernières années”, dit-il. Pour la réalisation de cet opus, le groupe Zotsa reprend du service avec de nouveaux collaborateurs. Chris Joe, Didier Baniaux, Jean Michel Ayoung, Rosano L’Etourdi, Christophe Serret, Jalill Auckbaraullee, Kinsley Colony et Dallon sont derrière la partie musicale. Yannick Volfrein est lui à l'arrangement et à la programmation.

Sensibiliser.

À travers ce dix titres, Mario Justin veut passer des messages en abordant plusieurs sujets qui lui tiennent à coeur. “La chanson éponyme a été composée en collaboration avec Blakkayo et Ziaka Zom. Ce titre je l’ai choisi parce que trop de personnes sont “wanted” à Maurice”, dit-il sans chercher à se faire mieux comprendre. Sur les autres morceaux, il dépeint des situations qu'il observe au sein de la société. “J'essaie de sensibiliser les gens. Trop de jeunes et d'adultes sont à la dérive”, dit-il.

Wantedcomporte également une reprise de Bruno Mooken, Ziska la victoire. Le seul morceau festif de l'album s'intitule Baba Rebite. Marecaz, Ki nu rekompans, To pe mank mwa gate, Mama la pa le, Mem si to loin, Vilaz Kat Ser, Zistwar lamour et Ziska la viktwar sont les autres titres. Comme à son habitude, Mario Justin propose plusieurs featuring sur l'opus avec des collaborateurs de longue date notamment. “Nancy Dérougère m'accompagne sur deux morceaux et je fais d'autres feats avec Ti Benoît, Ziaka Zom et Sista Queen.”



Gros efforts pour faible retour

Son absence dans les bacs pendant cinq longues années, Mario Justin l'explique par l'absence d'opportunités et un marché peu encourageant. “J'ai écrit ces morceaux il y 3 ans. Mais, j'ai préféré les conserver pour plus tard. Il y avait trop d'instabilité au niveau de la vente de CD sans compter les problèmes de droits d'auteurs. C'est paradoxal, vous devenez plus populaire mais la vente diminue. Je ne dis pas que la situation est meilleure aujourd'hui, mais il est temps pour moi de sortir cet album. De plus, j'ai fermé ma boîte de musique et ça a été difficile de trouver un producteur”, confie-t-il.

L'autre raison de ce lancement à ce stade est le besoin de l'artiste de changer de répertoire. “J'avais un bon répertoire pour organiser des tournées. D'ailleurs, je passe six mois à Maurice et six mois à l'étranger car j'ai été au Canada, en Europe, à La Réunion et aux Seychelles. Il était temps pour moi de proposer autre chose, de changer ma carte de visite.”

Artiste vivant exclusivement de sa passion musicale, Mario Justin constate qu'il y a certains débouchés dans le domaine à Maurice. Mais qu'ils ne sont pas suffisants. “Ici, vous avez le choix entre donner des spectacles dans des pubs et des restaurants ou organiser votre propre bal. À part çà, il n'y a pas vraiment d'opportunités pour nous de vivre de la musique. Je prépare cet album depuis longtemps tout en sachant à l'avance qu'il ne me fera pas gagner de l'argent en terme de vente. Franchement, si vous n'êtes pas passionné par la musique, vous n'aurez pas la motivation d'en vivre. Aujourd'hui, évoluer dans le domaine requiert beaucoup de volonté”, explique-t-il.

Du coup, il mise sur des tournées à l'étranger. “J'ai monté un orchestre qui s'appelle maldominant.fr avec lequel on tourne en Europe. Il y a un public pour ça qui demeure fidèle aux soirées mauriciennes. Mais la situation est un peu tendue ces derniers temps en raison des menaces terroristes. L'audience n'est plus aussi grande qu'auparavant.” Il sera, par ailleurs, au Théâtre St Gilles, de La Réunion, le 8 juillet pour un spectacle aux côtés de Nancy Dérougères et d'autres artistes locaux.



Un concert gratuit

Notez que le lancement officiel de l'album à Maurice se fera fin mai à travers un concert qui sera probablement tenu à la foire de Ste Croix. “Ce sera un concert gratuit pour remercier mes fans de leur soutien. J'ai grandi dans cette région et je sais que ça va attirer les fans des régions avoisinantes.” Au préalable, Mario Justin aura proposé ses nouveaux morceaux lors d'un concert à Paris le 16 avril.