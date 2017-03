NOUVEL ADMINISTRATEUR AU MTC—EDGAR JULLIENNE JR: « Je suis un homme de terrain »

Le nom du remplaçant de Pierre Du Mée, qui avait démissionné de son poste d'administrateur, est connu. C'est Edgar Jullienne jr qui a été choisi et qui a donné son accord pour faire partie du board des administrateurs pour 2017. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Edgar Jullienne jr ne siégera que pendant la saison 2017 et qu'il ne pourra être de service en 2018, à moins de poser sa candidature et être élu pour la prochaine saison.

Edgar Jullienne jr, il faut le rappeler, était un des candidats à un pose de commissaire administratif en 2013. Il avait terminé à la troisième place avec 112 voix, devancé par Michel Halbwachs et Jeenarain Soobagrah.

Le nouvel administrateur du Mauritius Turf Club dit « avoir mûrement réfléchi avant de donner mon accord au board des administrateurs. » La raison étant qu'il est pris par ses engagements professionnels mais a trouvé « le temps pour se libérer une demi-journée par semaine pour essayer d'apporter son concours pour la bonne marche des courses ».

Il a aussi déclaré que « c'est un énorme challenge qui se trouve devant moi. Je suis jeune et aussi un homme de terrain, mais j'attends de rencontrer les membres du board pour savoir dans quel secteur je pourrai apporter ma contribution. »

Le board est maintenant composé de Mukesh Balgobin (président), Jean Noël Fayolle, Paul France Tennant, Frantz Merven, Kamal Taposeea et Edgar Jullienne jr.

16 nouveaux pour Merven

L'entraîneur Patrick Merven verra son effectif renforcer par l'arrivée de pas moins de 16 nouvelles unités ce dimanche. Simon Jones et Shyam Hurchund comptent une nouvelle unité chacune dans ce contingent de chevaux qui arrive d'Afrique du Sud. Des acquisitions de Patrick Merven, c'est Global Flyer qui possède le MR le plus élevé, soit 100, pour deux victoires et deux placés en douze tentatives.

Les chevaux attendus

Beat The Retreat (16-3-6-P. Merven), Belenos (18-2-8-P. Merven), Global Flyer (NZ) (12-2-2-P. Merven), Gold Coast Captain (11-0-8-P. Merven), Gold Medalist (3-0-2-P. Merven), Gstaad (5-0-2-P. Merven), Ice Run (15-3-P. Merven), In The Loop (7-2-1-P. Merven), Jungle Path (6-0-3-P. Merven), Marron (9-1-4-P. Merven), Nation Builder (20-4-8-P. Merven), Patrol Mission (4-0-0-S. Jones), Prince Ariano (8-0-4-S. Hurchund), Roman Society (14-1-4- P. Merven), Soldier's Code (18-4-7-P. Merven), Talbec (AUS) (19-2-P. Merven), Tanjiro (17-1-12- P. Merven), Varadiso (6-0-3-P. Merven),

Réserve Mighty Hash (17-0-10-P. Merven)

Il faut aussi savoir que d'autres chevaux arriveront ultérieurement, mais qu'ils seront embarqués lors de l'arrivée des chevaux qui transiteront à Maurice avant d'être redirigés vers Dubaï. Notons que le jockey de Patrick Merven, James Winks, sera à Maurice le 12 mars.