NOUVEL ALBUM : Dany Drack et ses mélodies

Dany Drack, membre de Ravanna, sort cette semaine son deuxième album solo. La Bas comprend huit ségas, avec des textes dépeignant les fléaux de la société. Scope a rencontré celui dont la vie est rythmée par les notes de musique.

À 41 ans, Dany Drack est un homme plutôt réservé. Il donne l’impression de se cacher derrière ses lunettes de soleil. Il ose à peine se présenter. Après un temps d’acclimatation pour parler ouvertement, on le sent un peu plus à l’aise. On s’aperçoit alors que c’est quelqu’un qui a beaucoup de choses à dire. “Je suis plutôt timide, j’aime rester dans l’ombre. Je ne sais pas si c’est une qualité ou un défaut, mais c’est ce qui me définit comme personne. La musique m’offre la possibilité de dire ce que j’ai sur le cœur. Il y a plein de choses qui m’agacent et ce n’est que dans des chansons que j’arrive à m’exprimer.”

Rendre les choses meilleures.

Cette timidité est l’un des éléments, avec la conjoncture locale qui ne favorise pas les artistes, qui l’ont poussé à attendre presque quinze ans pour sortir un deuxième opus après Toi Ki, publié en 2003. Son premier album avait retenu l’attention, notamment grâce au morceau Fami Misere. “Dimounn konn mwa a traver sa sante-la, ki tinn bien marse isi e a La Renion. Mo espere ki piblik apresie sa nouvo album la osi. Se enn album ki monn pran preske de zan pou fer pou kapav donn li kalite ki bizin.”

La chanson éponyme a un refrain qui reste dans la tête. Un morceau qui évoque la souffrance qu’une personne peut ressentir. Les mélodies sont signées par Dany Drack lui-même et son style est reconnaissable. Quant aux textes, ils sont écrits pour attirer l’attention et faire réfléchir. “Je pense que chaque personne qui écoutera l’album se sentira concernée par au moins un des morceaux. Ce sont des histoires que la société nous montre quotidiennement. Dans mes textes, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites dans la réalité. Je parle aussi beaucoup de cet aspect de l’être humain qui l’amène à ne pas se soucier de ceux qui ont des difficultés. J’estime que rien qu’en le disant, ça peut rendre les choses meilleures.”

La musique dans la peau.

À l’écoute de l’opus, on sent que Dany Drack maîtrise son élément. La musique est son gagne-pain. Tous les soirs ou presque, il se produit dans un pub à Grand-Baie. “J’évolue dans le domaine depuis plusieurs années. Accompagné de ma guitare, je chante tous les soirs en créole, en français, en anglais et même en italien. J’ai la musique dans la peau, comme on dit. Elle me fait vibrer, elle me procure de la joie, que j’arrive à retransmettre à mon public. Sans elle, je ne serais rien.”

Au collège, Dany Drack chantait du Tracy Chapman et du Francis Cabrel. Il apprend à jouer de la guitare et découvre Bob Dylan, Cat Stevens et Simon & Garfunkel. Son horizon s’élargit. Plus tard, il se découvre une attirance pour le séga. Son premier job en tant que chanteur, il l’aura à 21 ans sur un voilier. En parallèle, il se produit dans les hôtels et les restaurants dans le nord du pays.

Avant de s’embarquer dans l’aventure Ravanna avec Alain Ramanisum, Dany Drack a connu d’autres groupes, à l’instar des Beach Boys, avec son complice de toujours, Ghislain Durau. Il fonde plus tard le groupe Kwacha, avec l’objectif de se produire dans les bars. En 2002, il ouvre son propre bar à Grand-Baie, Zulu Tam Tam. Lieu où il rencontre Alain Ramanisum, Lauga Beg ou encore Didier Clarel. Le groupe Kwacha se transforme en Ravannah, où il évolue comme choriste. “Alain Ramanisum a été d’un grand soutien tout au long de ma carrière musicale. C’est grâce à lui que j’ai pu lancer mon premier album et il m’a beaucoup soutenu pour celui-ci également. J’ai beaucoup de respect et de reconnaissance pour lui.”