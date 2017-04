NOUVELLE CAMPAGNE MAURITIUS 365 : 400 000 touristes durant la précédente saison hivernale

La saison hivernale, de mai à septembre, voit toujours une diminution du nombre de touristes, constate la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA). Afin de contrer cette baisse, celle-ci lancera prochainement la deuxième édition de sa campagne Mauritius 365. L’an dernier, dit la MTPA, cette campagne avait permis d’attirer 400 000 touristes (+9,2 %).

Les objectifs du projet Mauritius 365, lancé par la MTPA l’an dernier, ont été atteints, soutient le directeur de l’organisme, Kevin Ramkeloan. La campagne sera donc reconduite pour la saison hivernale 2017. Des tarifs promotionnels seront ainsi proposés sur plusieurs activités de loisir, nautiques et terrestres, afin d’inciter ceux voyageant à cette période à venir découvrir Maurice. Pour ce projet, la MTPA a sollicité plusieurs centres de loisirs « qui tous ont joué le jeu en acceptant de proposer des tarifs promotionnels », nous explique Kevin Ramkeloan. Le directeur de la MTPA ajoute que ce tarif promotionnel sera également proposé aux Mauriciens. Pour faire connaître cette promotion, la MTPA qui cible une dizaine de pays y utilise des “boîtes sensorielles”. « Ces boîtes permettent d’entendre le bruit de la mer, de sentir l’air salin et de voir des images de Maurice. Nous avons également fait des campagnes de pub classiques, avec brochures et clips à la radio, entre autres », poursuit le directeur de la MTPA. Interrogé sur le budget de Mauritius 365, notre interlocuteur répond : « Le budget alloué pour cette campagne est d’à peine un tiers de notre budget annuel. Cela ne nous revient pas cher et nous permet de faire beaucoup plus de rentrées d’argent grâce à la hausse du tourisme à cette période que nous visons. » Actuellement, poursuit Kevin Ramkeloan, les activités nautiques comme la nage avec les dauphins et ce que propose Casela, dont la marche avec les lions, sont les activités les plus prisées par les touristes. « Nous avons donc voulu miser sur elles tout en faisant découvrir toutes les autres activités que propose notre île aux touristes. Ces activités peuvent vraiment déclencher l’envie de voyager chez un touriste ».

La campagne, qui sera enclenchée en mai, devrait également se tenir chaque année. Toutes les promotions proposées peuvent être découvertes sur un site internet dédié.