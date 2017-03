NOUVELLE CARTE D’IDENTITÉ : Entre acceptation et résistance

À compter du 1er avril 2017, à l’exception de quelques cas, chaque citoyen mauricien qui a au minimum 18 ans devra être en possession de sa nouvelle carte d’identité nationale, qui contient une photo biométrique et des empreintes digitales. Le délai pour en faire la demande expire le 31 mars et ne sera pas étendu par le gouvernement. Si, d’un côté, les deux centres de conversion sont remplis, de l’autre côté, la résistance s’organise pour dire non aux empreintes digitales et à la photo biométrique.

Le risque d’emprisonnement pour une durée de cinq ans et de Rs 100 000 d’amende a été un élément déclencheur qui a poussé grand nombre de Mauriciens à se diriger vers les deux centres de conversion à Rose-Hill et à Port-Louis. Si l’éventualité de sanctions a été démentie par le ministre des TIC, Yogida Sawmynaden, ceux qui falsifie la carte risquent la prison et une amende. Pour Yogida Sawmynaden, la carte biométrique est nécessaire car la loi l’exige. “Nos lois sont claires au sujet de la carte d’identité. Chaque personne doit l’avoir pour une quelconque démarche”, a-t-il laissé entendre au courant de cette semaine.

Après avoir changé de langage au sujet du risque d’emprisonnement, le ministère des TIC a dû rapidement calmer les esprits surchauffés aux centres de conversion. Suite aux cafouillages répétitifs qui donnaient du fil à retordre aux officiers du Mauritius National Identity Scheme (MNIS), un système de numérotation a été mis en place. Ainsi, depuis l’application de cette mesure, les centres de conversion affichent complet. Celui de Port-Louis traite 300 demandes quotidiennement, alors que celui de Rose-Hill en traite quelque 260. Ces centres peuvent uniquement traiter 35 cas par heure. À noter qu’au mois de janvier, ils n’étaient qu’une vingtaine de Mauriciens qui allaient aux centres de conversion pour leur nouvelle carte.

Il faut savoir que les données de la personne ne seront pas stockées sur une base de données principale, elles le seront toutefois sur sa carte et seront utiles en temps et lieu. Les informations stockées sur la puce comprennent nom et prénom, numéro de carte d’identité, adresse et sexe de la personne. Les quatre minutia sur la carte sont importantes pour éviter tout risque d’usurpation. Au sujet des délits dont se serait rendu coupable un individu, aucun ne sera indiqué sur sa carte. Par ailleurs, ceux qui changent d’adresse devront se rendre dans les centres de conversion pour en informer les autorités.

Mais le mouvement de contestation s’organise de nouveau. La plateforme Say No To Biometric, qui est composée de la CTSP, Rezistans ek Alternativ, Muvman 1er Mai, Free Art, Claim, Rafal et autres, monte ainsi au créneau et prévoit de rassembler tous les contestataires ce mercredi au centre de conversion de Port-Louis. “Nous lançons un appel à tous ceux qui sont contre l’obligation à donner leurs empreintes de nous rejoindre au bâtiment Emmanuel Anquetil”, déclare l’activiste Jeff Lingaya à Week-End.

Selon l’activiste, une dynamique se forme peu à peu et l’unité des différents groupes contre la carte d’identité se consolide. Un sit-in au Jardin de la Compagnie est aussi à l’agenda du mouvement des contestataires, qui en ont fait la demande à la municipalité de Port-Louis. Ils ont toutefois appris que le jardin est en rénovation. “J’attends une réponse de la municipalité ce lundi”, dit-il. Pour Jeff Lingaya, si le gouvernement n’accepte pas la demande des contestataires ou si un compromis n’est pas trouvé entre les deux parties, cela pourrait déboucher sur l’ultime recours d’une grève de la faim.

La plateforme Say No To Biometric, qui réunissait vendredi à Port-Louis travailleurs sociaux, partis politiques et autres mouvements, cherchait un consensus sur la marche à suivre. Ainsi, le leader du Forum des Citoyens Libres, Georges Ah Yan, estime que “nous ne pouvons pas continuer à mettre de la pression sur les autorités car cela ne servira à rien. Nous irons demander une injonction en Cour suprême ce lundi pour ne pas donner d’empreintes. Nous sommes d’accord pour une nouvelle carte mais sans la photo biométrique et nos empreintes digitales.”

Le leader du FCL estime par ailleurs que le passeport pourrait servir de pièce d’identité dans un premier temps jusqu’à ce que la Cour fasse part de sa décision. “Un passeport en bonne et due forme est recevable, sinon c’est une entorse à nos droits constitutionnels”, dit-il. Il n’accepte pas non plus de signer une pétition, car pour le travailleur social, cela revient à “une pratique archaïque”. Tout comme, pour lui, “une grève de faim n’a pas de sens.” Respectant l’action collective de mercredi, il dit qu’il sera présent pour montrer sa solidarité.

La contestation pas encore au point

Le Dr Rajah Madhewoo, également de la partie, a égratigné son ancien homme de loi, Me Sanjeev Teeluckdharry, qui défendait son cas au Privy Council. “De nombreuses personnes m’interrogent au sujet de mon avocat. A-t-il bien fait son travail ?” se demande cet activiste. Selon lui, la réclamation de Rs 1,9 million de la part du gouvernement est injuste, même s’il a perdu son cas devant la plus haute instance juridique. Il accuse le Premier ministre Pravind Jugnauth qui était contre la carte biométrique lorsqu’il était dans l’opposition mais qui a changé de langage une fois au pouvoir. Rajah Madhewoo dit être d’accord avec la nouvelle carte mais sans sa photo biométrique ni ses empreintes. Il craint que les données aient pu être conservées quelque part.

L’introduction de la carte d’identité biométrique était un projet de l’ancien régime. Ce projet, qui a coûté Rs 1,1 milliard à l’État, avait été octroyé à une firme singapourienne. À cette époque, le MSM, à travers son leader, Pravind Jugnauth, avait déposé une plainte en Cour suprême pour contester la constitutionnalité des empreintes digitales qui allaient être conservées dans une base de données. Le jugement de mai 2015 avait recommandé que toutes les empreintes soient détruites. Ce qui a été fait en septembre 2015 et qui a coûté encore Rs 23 millions au gouvernement.

Suite à cela, Rajah Madhewoo avait déposé sa plainte en Cour suprême demandant qu’aucune empreinte ou photo biométrique ne soient prises. Ce faisant, le gouvernement a été contraint d’étendre la date butoir déjà fixée. Avec son jugement défavorable, Rajah Madhewoo a cherché justice au Privy Council, qui a donné son jugement le 31 octobre 2016. Les Law Lords ont ainsi affirmé que “the judicial committee of the Privy Council has found that the collection of fingerprints for the purpose of retaining it on the chip of the card is constitutional.”

Le gouvernement a donné la garantie que toutes les données ont été effacées et ne sont pas stockées. Ils sont plus de 985 000 Mauriciens qui ont donné leurs empreintes pour la nouvelle pièce d’identité.

11 000 cartes non collectées

L’on dénombre en ce moment 11 000 non collectées. “Nous encourageons ceux qui n’ont pas encore pris leur carte à le faire. Certaines personnes ne sont pas venues récupérer leur carte depuis 2014”, avance-t-on. On nous explique qu’il se pourrait que certaines se trouvent à l’étranger. Par ailleurs, ceux qui sont décédés sont exclus des 11 000. L’on nous indique par ailleurs qu’une unité mobile se rend chez ceux qui ne peuvent se déplacer. Les officiers se rendent chez les personnes alitées, les handicapés mentaux aux maisons d’accueil ou à la prison. Ce dimanche, l’unité mobile se rendra à la maison d’accueil de Kaylasson.

Ambiance calme au centre de conversion de Port-Louis

Le centre de conversion de la capitale affichait complet dans la journée de samedi. Ceux qui avaient pris rendez-vous pour leur nouvelle carte étaient présents avec un numéro qui leur avait été donné au préalable. “Les gens viennent presque à l’heure tous les jours. Toutefois, nous ne pénaliserons pas ceux qui viennent un peu plus tard que l’heure prescrite pour eux. Si une personne arrive plus tôt et qu’on a de place, on la laisse entrer. L’important pour nous est que nos comptoirs soient toujours occupés”, explique Pravin Lutchoogadoo, MNIS Coordinator.

Ceux qui viennent pour la conversion donnent le numéro de leur carte d’identité laminée ou leur nom et obtiennent un morceau de papier qui indique l’heure à laquelle ils ont été appelés le jour suivant. La personne prend rendez-vous la veille et se présente le lendemain pour la prise de photo et d’empreintes. Elle devra se rendre une troisième fois pour la collecte.

Nous observons que la majorité de ceux qui sont venus au centre de conversion de Port-Louis ne refusent pas de donner leurs empreintes. “Nous avons eu un seul cas vendredi où une personne refusait. Mais nous essayons toujours d’expliquer aux gens la nécessité de la carte”, laisse entendre un autre officier.

À hier, 21 membres du personnel du MNIS travaillaient de 9h à 18h pour assurer le bon déroulement des opérations. En ce moment, sept guichets sont ouverts à Port-Louis pour l’enregistrement, quatre pour la vérification et deux pour la collecte des cartes. Par ailleurs, un appel a été fait à ceux qui viennent d’avoir 18 ans d’attendre jusqu’au 1er avril pour faire la demande.

Les centres de Rose-Hill et de Port-Louis seront ouverts tous les jours de 9h à 18h jusqu’au 31 mars.