À NOUVELLE DÉCOUVERTE : Je ne me laisserai pas distraire par les critiques, a déclaré Pravind Jugnauth

Contrairement à ses prédécesseurs, Pravind Jugnauth n’a pas pris la parole cette fois à l’occasion de la fête Maha Shivaratree. En dépit de sa présence officielle répétée à Ganga Taloa cette semaine, le Premier ministre s’est abstenu de faire de discours. Il a même été jusqu’à faire rayer son nom, mardi, sur la liste des orateurs de la Hindu Maha Sabha et de la Mauritius Sanatan Dharma Temples Federation (MSDTF).

Pravind Jugnauth n’est pas resté silencieux longtemps. Il a choisi la plate-forme de l’Arya Sabha Mauritius à Nouvelle Découverte pour justifier ses sorties à Grand-Bassin, avançant qu’il participait autant qu’il le pouvait aux activités socioculturelles et qu’il assumait au mieux les responsabilités qui lui étaient confiées.

À la fin de son discours, où il a été question principalement des relations entre l’Inde et Maurice, et de l’importance de l’éducation et des valeurs morales, dont celle prônées par le Swami Dayanand, le PM est revenu sur les remarques concernant sa présence assidue cette semaine à Grand-Bassin. “Il y a des gens qui disent que j’accepte trop d’invitations et que je suis trop souvent à tel ou tel endroit. Je laisse les gens juger”. Il indique qu’il ne “se laissera pas distraire par les critiques.”

“Je ne dis pas que je suis parfait, mais je fais du mieux que je peux”, indique-t-il. Ainsi, pour lui, les critiques sont secondaires. Il souligne également que “j’ai dit à mon équipe que nous avons un travail à accomplir. Je ne serai satisfait que lorsque nous l’aurons accompli. Mon objectif est de faire en sorte que le pays progresse. Il faut rester concentrés sur nos responsabilités”. Il répondait ainsi à ses détracteurs, et comme à sa nouvelle habitude depuis sa prise de fonction à la tête du gouvernement, le Premier ministre n’a pas répondu aux sollicitations des journalistes à l’issue de cette cérémonie.

Rejoindre le grass root level

Auparavant, dans son discours, il a fait état des relations entre Maurice et l’Inde, souhaitant le maintien de cette consolidation établie avec le Premier ministre indien, Narendra Modi. Il devait rappeler que c’est dans cette optique que Maurice bénéficie aujourd’hui du privilège de l’Overseas citizen of India Card. Une décision qu’il qualifie d’”historique” et qui s’applique exceptionnellement à Maurice grâce aux bonnes relations que l’ex-PM mauricien, SAJ, et lui-même entretiennent avec Narendra Modi.

Cependant, Pravind Jugnauth souhaite que ces relations privilégiées ne demeurent plus au sommet de l’État, mais rejoigne le grass root level.

Le Premier ministre a fait ressortir que le pays a grandi avec l’aide de l’Inde, notamment au niveau de l’éducation. Il a ainsi rendu hommage au Swami Dayadand et aux dirigeants de l’Arya Sabha, dont les valeurs éducationnelles prônées rejoignent l’importance que son gouvernement accorde à l’éducation. Il a également fait mention de l’émancipation des femmes.

“Ce n’est pas la personne que l’on voit physiquement qui est importante. C’est la personne que l’on est, l’esprit et le cœur que nous avons qui comptent”, dit-il. D’où son admiration pour les associations socioculturelles qui aident la société à avancer en inculquant aux jeunes les valeurs morales. C’est dans cette optique qu’il n’a pas lésiné, dit-il, pour accorder, lors du dernier budget, une augmentation de 10% des subventions aux associations socio-culturelles.

“Nous ne faisons pas suffisamment ressortir la contribution des associations socioculturelles dans l’avancement du pays. Savez-vous qu’à la veille de l’indépendance, c’est l’Arya Sabha qui a appris aux gens comment signer ? Cela nous démontre le dévouement de ces associations pour leur pays.

SOUTIEN DE CIRCONSTANCES AUX PM ET SORTIES CONTRE LA PRESSE : Viren Ramdhun récidive…

Alors que le Premier ministre, qui a effectué plusieurs sorties à Grand Bassin cette semaine, a pris soin de ne pas mélanger politique et religion, en s’abstenant de prendre la parole, le président de la Hindu House a lui fait une virulente sortie contre la presse à l’occasion des cérémonies marquant la fête de Maha Shivaratree. C’était jeudi dernier, à Grand-Bassin, lors du programme culturel à l’initiative de la Hindu House et du Human Service Trust.

Défendant la présence récurrente du PM au lac sacré ces derniers jours, Viren Ramdhun, un habitué du soutien inconditionnel de circonstance comme Somduth Dulthumun, a donné l’assurance de l’appui de toutes les sociétés socioculturelles à Pravind Jugnauth, qui mérite selon lui d’être à la tête du gouvernement. D’ailleurs, ce sont les société socioculturelles qui ont placé Pravind Jugnauth à la tête de l’État, laisse-t-il sous-entendre. “Mo dir ou ki c’est nou ki fer élections. La campagne ki fer élections”, devait-il marteler, affirmant à Pravind Jugnauth que “c’est sa société-la ki finn fer ou vinn Premier ministre. C’est nou ki finn voter. Ou pa bizin tracasser.” Il a aussi accusé la presse de “fer magouille” et avancé que “zournalis pa amenn vote, li amenn critiques.”