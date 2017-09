NOUVELLE MISE À JOUR : Zara Lennon grimpe au classement juniors

La nouvelle mise à jour des tennismen internationaux juniors a été effectuée lundi. À l’exception de Zara Lennon, qui s’est inclinée en simple dames lors du tournoi ITF Juniors qui a eu lieu du 19 août au 1er septembre à Petit Camp, les autres Mauriciens ont tous perdu des places au classement. Ainsi, Lennon gagne deux places (420e), mais demeure toujours la deuxième mieux classée des Mauriciennes. Quant à Sarah Introcaso, qui participe en ce moment au Championnat Vital, elle a dégringolé de 18 places et se positionne au 1947e rang. Amélie Boy a perdu cinq places et se retrouve au 226e rang.

Chez les garçons, celui qui a perdu le plus de places est Shaheel Busguth. Après la mise à jour du 18 septembre, il a perdu 28 places, ce qui le place 2308e. Amaury De Beer, qui est le meilleur junior mauricien au classement international, a tout de même perdu quatre places et se positionne au 469e rang. Anthony Kwok, qui s'aligne en finale U18 du simple hommes au Championnat Vital, a perdu neuf places au classement et se pointe au 1476e rang. Christopher Fok Kow et Kenny Ah Chuen ont également chuté au classement. Après avoir perdu 15 places, Fok Kow est 1667e rang et Ah Chuen chute de neuf places (1476e).

À savoir que la 18e édition du Championnat Vital, qui a débuté le 9 septembre, se poursuit ce samedi avec sept finales à l’affiche, qui débuteront à partir de 9h au Centre national de tennis à Petit Camp. Les tenants des simple dames et simple hommes, Sarah Introcaso et Jacob Rasolondrazana, défendront leur titre à partir de 13h contre Astrid Tixier et Jean Richard Randriamanantsoa.

Classement actuel

Garçons

Amaury De Beer 469e (-4)

Kenny Ah Chuen 1476e (-9)

Christopher Fok Kow 1667e (-15)

Anthony Kwok 1857e (-19)

Shaheel Busguth 2308e (-28)

Filles

Amélie Boy 226e (-5)

Zara Lennon 420e (+ 2)

Sarah Introcaso 1947e (-18)