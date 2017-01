NOUVELLE ORIENTATION/PROJET « KLEOPAS » : Rassemblement de 2 500 employés des écoles au Thabor le 20 janvier

Le Service de l'éducation catholique (SeDEC) entend frapper fort au début de cette nouvelle année scolaire en convoquant l'ensemble du personnel de ses 67 écoles à un grand rassemblement au Thabor le vendredi 20 janvier pour le lancement du volet « Education-Kleopas ». Outre les interventions très attendues du cardinal Piat est aussi prévue une conférence sur le rôle de l'éducateur par l'abbé Vincent de Mello, prêtre français et spécialiste en éducation/famille/jeune. À noter qu'il n'y aura pas classe ce jour-là pour les élèves de ces écoles.

C'est la première fois que l'Education catholique organise une rencontre d'une telle ampleur concernant les professionnels de ses écoles et que les organisateurs du rassemblement du 20 janvier prochain passent en revue les détails du programme de la journée afin de s'assurer que l'objectif visé soit atteint. La rencontre se déroulera de 8h30 à 14h30. Le cardinal, pour sa part, interviendra au début et à la fin. « Ce volet “Education-Kleopas” est centré sur une charte donnant les orientations de notre mission en tant qu'éducateur. Certes, on connaît déjà cette mission, mais il est bon de temps en temps de la redynamiser pour tenir compte des nouvelles données dans la société. Nous attendons que le personnel de nos écoles ressorte revigoré à la fin de cette journée en tant qu'éducateurs. Redonner à chacun d'entre eux un nouveau souffle pour continuer », dit le Dr Gilberte Chung, Executive Director du SeDEC.

Dans le premier numéro de CONTACT/La newsletter-réseau du SeDEC figure cette charte de l'école catholique. « La charte réitère l’engagement et l’esprit de service de l’Église catholique aux familles et à la nation mauricienne. Elle donne aux élèves la parole pour dire ce que l’école catholique représente pour eux. Et, enfin, la charte fait ressortir les diverses caractéristiques d’une école catholique. Avec Kleopas, nous avons désormais une feuille de route. Un souffle nouveau nous est donné afin de gonfler les voiles de nos écoles et de toujours pousser vers le large », écrit, dans son édition, le père Alain Romaine, délégué épiscopal au sein du SeDEC.

Soulignons que l'éducation catholique repart aussi sur de nouvelles bases sur le plan administratif au début de cette année avec la réorganisation des structures de gestion. Le nouvel organigramme fait mention des personnes suivantes aux autres postes à responsabilités : le Dr Jimmy Harmon (assistant directeur du SeDEC et responsable du secondaire), le Dr Pascal Nadal (directeur adjoint au service “Formation et pastorale scolaire”), et Georgette Favory (directrice du primaire).

Selon les nouveaux responsables du SeDEC, une manière d'améliorer le service de l'éducation catholique est la réorganisation des structures d'administration pour un fonctionnement plus performant. « Cette réorganisation de l'administration centrale n'est pas isolée, elle tend au final vers une amélioration de la gestion de nos écoles puisqu'il y aura une meilleure coordination. Nous insistons aussi dans cette nouvelle gestion sur les principes de “good gouvernance” et “d'accountability” à tous les niveaux », indique le Dr Harmon. Pour une meilleure compréhension de ce concept de bonne gouvernance en milieu scolaire, le SeDEC a envoyé dans ses écoles un document intitulé « Everybody must be acccountable and answerable ». Le Dr Chung ajoute : « Dans ce processus d'amélioration de structures de gestion, des changements viendront au fur et à mesure à partir de cette année avec un accent particulier sur la formation à tous les niveaux. »

Une nouveauté dans les écoles catholiques est la “pastoral care”. Mais de quoi s'agit-il concrètement ? « Outre l'axe pédagogique, on développe une approche plus humaine pour s'assurer du développement intégral de la personne en milieu scolaire. Il y aura une équipe dans chaque école avec le souci d'avoir un regard particulier sur les personnes ayant plus besoin d'aide au sein de la communauté scolaire », explique Gilberte Chung.

Par ailleurs, la direction du SeDEC affirme que la rentrée 2017, dans ses trois secteurs de l'éducation, s'est déroulée dans le calme et avec une attention particulière sur les nouveaux venus, notamment en Grade I (Std I) et Grade 7 (Form I). « Nous sommes heureux aussi d'accueillir désormais les enfants déficients mentaux dans nos écoles RCA. Nous ne faisons cependant rien de spectaculaire, leur intégration dans nos écoles correspond à la philosophie de l'éducation catholique », souligne Gilberte Chung.