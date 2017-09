NOUVELLES DROGUES SYNTHÉTIQUES : 22 jeunes sont morts par overdose, selon Fazila Daureeawoo

« Selon les dernières données, 22 jeunes sont décédés d’overdose causée par la prise de drogues synthétiques. Et d’autres jeunes sont encore sous traitements divers… » C’est ce qu’a annoncé la ministre de l’Égalité des Genres, Fazila Jeewa-Daureeawoo, lors d’un atelier de formation des formateurs (training of trainers), soutenu par le ministère de la Santé.

En présence d’officiers de diverses agences gouvernementales, à qui était destinée cette formation, Mme Daureeawoo a déclaré que « tout est mis en œuvre pour vous armer à reconnaître les signes des usagers de drogues synthétiques, et développer l’approche pour leur venir en aide ». « Selon les données récentes, 22 jeunes sont morts d’overdose, liée à la prise de drogues synthétiques. D’autres jeunes sont toujours traités. Derrière ces chiffres, il y a des drames et des événements tragiques que les familles de ces victimes connaissent. C’est dans le but d’affronter ces situations dramatiques que j’ai souhaité lancer cette formation de formateurs ». De ce fait, des officiers de plusieurs agences gouvernementales, la Gender Unit, la Family Unit, la Child Development Unit, le National Women’s Council et le National Children’s Council, ont été ciblés pour participer à cet atelier de travail. « Vous allez apprendre à reconnaître les signes chez les usagers de drogues synthétiques, afin que quand vous en rencontrerez, dans les milieux où vous évoluez, vous saurez comment les approcher et les amener vers les soins et les traitements ».

Selon Fazila Jeewa-Daureeawoo, « les femmes ne reconnaissent pas immédiatement les signes d’addiction chez les leurs. C’est pour cette raison que nous avons décidé, avec l’aide du ministère de la Santé, de dispenser cette formation, afin que vous puissiez, à votre tour, aider les femmes, jeunes et moins jeunes, qui se présenteront dans les circuits où vous gravitez. Et vous pourrez, de la sorte, les aider ». Dans cet esprit, cinq « help desks » ont été lancés, sur une base pilote, dans les Women Empowerment Centres à Abercrombie, Bambous, Surinam, Flacq et Rose-Hill.

Pour sa part, le Dr Anwar Husnoo, ministre de la Santé, présent lors du lancement de cet atelier de travail, devait relever que « le problème de la drogue est d’ordre médical. Les victimes sont des malades qui requièrent une approche et une prise en charge spécifiques. Nous avons certes eu une série d’arrestations et de saisies de drogue ces derniers temps. Mais il y a aussi et surtout l’aspect du traitement et de la réhabilitation des victimes de la drogue qui nous interpelle. D’où cet atelier de travail auquel mon ministère collabore pleinement pour vous donner les outils nécessaires pour identifier les victimes, les approcher et les aider ».