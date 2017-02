DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS : L’application Traffic Watch s’étend à Grand-Bassin

La nouvelle application développée par Mauritius Telecom, “Traffic Watch” est disponible sur “App Store” ou “Google Play”. Cette application s’inscrit dans le projet “Safe City” annoncé dans le Budget 2016/2017.

“Traffic Watch”, comme son nom l’indique, est une application qui permet à ceux qui l’ont téléchargé sur leur smartphone de visualiser en temps réel le trafic dans quelques zones spécifiques. Ce projet du gouvernement, est qualifié «d’encore au stade embryonnaire » par Mauritius Telecom qui a la charge de son développement. Selon le ministre des TIC, Yogida Sawminaden, «c’est un projet que nous lançons à travers le pays pour assurer la sécurité partout». Yogida Sawminaden souligne que tout ceci fait partie des mesures budgétaires. L’application “Traffic Watch” est un projet pilote qui fonctionne déjà sur certaines routes principales et l’autoroute. Plus de 10 000 personnes ont déjà téléchargé l’application à ce jour.

C’est d’abord là où le trafic routier de quelques lieux congestionnés du pays comme Port-Louis, Phœnix et Saint-Jean que des caméras ont été installées. Elles permettent de voir 24/24 tout ce qui se passe sur la route. Les caméras placées offrent une image haute définition. La caméra installée en haut du bâtiment Harbour Front permet de voir les véhicules qui sortent du nord pour aller vers le sud du pays. Une autre caméra vise la direction du Caudan Sud. Toutefois, les utilisateurs constateront qu’il est difficile d’avoir une image claire du trafic le soir à Phoenix et à Saint-Jean car les routes ne sont pas assez éclairées. Les commentaires pleuvent en ce sens de la part de ceux qui ont téléchargé l’application.

Grand-Bassin a aussi été l’un des premiers lieux connectés. Depuis mardi, une caméra installée à La-Marie en direction de Grand-Bassin et une autre de La Marie vers Glen-Park donnent la possibilité aux pèlerins et aux automobilistes de suivre le trafic en temps réel dans ces rues fortement congestionnées pendant la semaine qui précède la fête Maha Shivaratree. Ils auront aussi une idée de la situation météorologique.

Par ailleurs, quatre caméras ont été installées sur le parking nord et sud de Grand-Bassin. Une autre nouveauté de Mauritius Telecom à Grand-Bassin est qu’un drone offre désormais une vue complète du site. Les utilisateurs de l’application peuvent aussi voir une image préenregistrée du lac et des alentours. La vision en temps réel du drone sera disponible depuis le 18 février jusqu’au 24 février. Toutefois, MT précise que ce service est disponible durant la journée seulement et que les conditions climatiques sont aussi déterminantes pour la vue aérienne.

Par ailleurs 4 WiFi spots seront disponibles pendant les célébrations du Maha Shivaratree.

Peu à peu, Mauritius Telecom procédera à l’installation d’autres caméras dans d’autres lieux du pays aussi bien pour des infos sur le traffic que pour la sécurité.