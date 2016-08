NOYADE À GRSE—LES POLICIERS RESCAPÉS: « Certains avaient bu de l’alcool »

Deux autres policiers rescapés ont été appelés à déposer en Cour de District de Flacq hier matin, dans le cadre de l’enquête judiciaire pour déterminer les causes de la noyade collective à Grande-Rivière-Sud-Est le 8 juin dernier. Les constables Nitesh Algoo et Anand Ramkhelawon ont donné leurs versions quant au drame qui a causé la mort de quatre personnes, soit le constable Chetlallsing Mungur, Nitesh Mungur, un bébé de huit mois, Vaibhai Shamloll, quatre ans, et la constable Urmilla Mewa, 25 ans. Ils ont tous deux démenti avoir marché, chanté et dansé au retour dans le bateau, mais avouent néanmoins avoir consommé de l’alcool.

Le constable Nitesh Algoo a admis n’avoir jamais posé de question sur les gilets de sauvetage avant de monter à bord du bateau devant les mener à l’Île-aux-Cerfs.

Me Harrah : Ne vous êtes-vous pas posé de questions quant à la sécurité en mer, d’autant que les femmes étaient plus nombreuses sans compter la présence des enfants ?

Constable Algoo : Non, j’ai l’habitude de faire de telles sorties avec des femmes et des enfants.

Me Harrah : En tant que citoyen responsable, ne vous êtes-vous pas demandé si le bateau était équipé de gilet de sauvetage ?

Constable Algoo : Non.

Plus loin dans sa déposition, il admet que plusieurs d’entre eux avaient consommé de l’alcool, de même que le défunt constable Chetlallsing Mungur, à l’Île-aux-Cerfs. Il précise également qu’au retour, la mer était agitée et que le vent soufflait fort.

Constable Algoo : Nou ti pe asize trankil kan enn moman done mo’nn santi bato verse ek devire an enn fraksion segonn. Enn vag inn bate.

Nitesh Algoo devait ensuite soutenir être tombé à l’eau et s’être agrippé au rebord du bateau en remontant à la surface. Il précise n’avoir pas vu les enfants, sauf la fille du constable Mungur qui était avec la constable Gopaul et avoue n’avoir rien fait pour retrouver les deux autres, car il était paniqué.

Interrogé par son avocat, ME Viren Ramchurn, il a déclaré avoir dit aux enquêteurs de la National Coast Guard, qui s’étaient jetés à l’eau, qu’il y avait toujours des personnes sous l’eau, mais qu’ils « n’ont rien fait ».

Répondant aux questions de Me Chetan Baboolall, Nitesh Algoo a démenti que son groupe marchait et dansait dans le bateau au retour.

Constable Algoo : Li totalman fos. Pa ti ena plas. Nou bann bagaz ti pe pran plas.

Me Baboolall : Zot ti ena tabla ek zot ?

Constable Algoo : Oui, enn ti tabla.

L’audition s’est ensuite poursuivie avec le témoignage du constable Anand Ramkhelawon, qui a indiqué à la Cour qu’il s’est acheté de l’alcool, notamment une bouteille de vin, une bouteille de whisky et six canettes de bière à l’hypermarché Super U, à Flacq Cœur de Ville.

Me Harrah : Avez-vous en tant que policier fait un risk-assessment avant de monter à bord de la pirogue ?

Constable Ramkhelawon : Non, il était déjà tard et nous étions pressés.

Me Harrah : De par votre connaissance, ne saviez-vous pas qu’il fallait s’enquérir de la présence de life jackets ?

Constable Ramkhelawon : Non, jamais personne ne m’a dit qu’il fallait des life jackets.

Venant à l’incident, il devait déclarer que c’est en effectuant un virage à 100 m de la NCG Post que le bateau a chaviré. « Monn debat pou sorti dan delo ek trap rebor bato ». Il précise avoir entendu des cris, mais qu’il n’a rien fait, car il ne sait pas nager et déclare avoir été paniqué.

Le Trainee Police Constable Jean Didier Domingue a ensuite été appelé à déposer. Il était parmi les trois officiers à avoir porté secours aux victimes le jour de l’incident. Il a déclaré avoir assisté le PC Neamuth qui s’était jeté à l’eau.