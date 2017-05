NPCC: Lancement d’une plateforme d’idées intelligentes

Le National Productivity and Competitiveness Council (NPCC) a lancé aujourd’hui l’Engaging Citizens Online (ECO), une plate-forme d’idées intelligentes où le public sera invité à discuter et à donner son point de vue sur des questions liées à la productivité et à la qualité dans différentes sphères socio-économiques.

Le projet de plateforme des idées s’inscrit dans le plan stratégique du NPCC 2016-2019 « Unleashing Full Potential through Positive Habits ». Il se concentre sur l’autonomisation des citoyens afin que ces derniers soient plus engagés grâce à la création d’un marché d’idées et à leur conversion en projets réalisables. Le NPCC a de ce fait l’intention de recueillir autant de points de vue, d’opinions et de suggestions que possible sur cette plateforme accessible à partir de la page d’accueil du site Web du NPCC (www.npccmauritius.org/eco). Cette plateforme a été conçue de manière conviviale et se présente sous la forme d’un forum où le public peut fournir des réponses et des opinions à différentes questions liées à un problème socio-économique particulier.

« Cette plateforme virtuelle vise à rassembler les idées et les points de vue d’un plus grand nombre de personnes à travers Maurice. Bien qu’il soit facile pour la plupart des personnes d’accéder à l’information sur le Web, ECO facilite davantage la tâche des utilisateurs de répondre aux questions aux différentes études et assure une meilleure participation du public dans les forums qui touchent la vie de l’ensemble de la population et influe finalement sur des décisions politiques », a déclaré Dev Appalswamy, Officer in Charge du NPCC.

ECO a été lancé avec le thème « Promouvoir la participation féminine à l’économie ». La question de la promotion de la participation féminine à l’économie est actuellement d’intérêt national et mondial. Il est vrai que, dans la plupart des pays, y compris à Maurice, le chômage féminin s’accroît, entraînant une sous-utilisation des ressources humaines, ce qui a une incidence sur la productivité et la croissance.

La question de la faible participation des femmes au marché du travail arrive à un moment où les dernières statistiques ont révélé un écart important entre la participation des hommes et celle des femmes dans la main-d’œuvre locale. Par exemple, il n’y a que 40 % des femmes dans la population active, contre 60 % des hommes, malgré les progrès dans le niveau de scolarité des femmes, un taux de fécondité plus faible et l’expansion des différents secteurs de l’économie.

Les données recueillies dans le cadre de cette étude seront ensuite analysées et utilisées dans la rédaction d’un rapport final contenant des recommandations, qui seront soumises aux parties prenantes dans le but de promouvoir une participation accrue des femmes à la main-d’œuvre locale.