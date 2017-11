NPCC : Un programme de leadership en préparation pour le secteur public

Le National Productivity and Competitiveness Council (NPCC) avait cherché la collaboration de l’Université de Strathclyde et du Civil Service College pour réaliser une étude sur le leadership dans le secteur public à Maurice. Le but étant d’accroître le leadership dans les différents départements du gouvernement. Un projet qui est en ligne avec le plan stratégique 2016-2019 du NPCC.

La professeure Barbara Simpson, de l’Université de Strathclyde de Glasgow, experte en la matière, est en ce moment à Maurice pour la préparation de programmes en leadership destinés au secteur public. Former des leaders mauriciens hors pair avec des talents uniques est l’objectif annoncé de ce plan. Barbara Simpson rencontre en ce moment des personnes clés du secteur public pour ses recherches. Les retombées de ses visites permettront de déceler les manquements au niveau de la formation, et préparer le programme de leadership pour le gouvernement.

Selon Dev Appalswamy, directeur du NPCC, le secteur public est dans une constante évolution pour répondre aux nouveaux défis qui émergent au niveau local et global. « Développer les compétences en leadership est important pour que nous puissions atteindre notre objectif à faire de Maurice une économie à revenus élevés dans les années à venir », déclare-t-il.

Barbara Simpson estime, pour sa part, qu’il existe une demande croissante pour un leadership innovant et collaboratif dans le secteur public. Selon elle, la mise en place du Mauritius Leadership Brand est un point important vers le développement des leaders de demain. Le Mauritius Leadership Brand a été mis en place par le NPCC pour promouvoir le leadership pour qu’il soit un moteur de croissance.

Barbara Simpson animera un séminaire destiné au public au R. Burrenchobay Lecture Theatre, jeudi prochain. Un événement conjoint de l’Université de Maurice et du NPCC ayant pour titre « New Leadership for Interesting Times ».