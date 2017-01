NSPORT -NTA : La plupart des services décentralisés

À compter du 9 janvier, les propriétaires de véhicules n’auront plus à faire de longues queues aux comptoirs de la National Transport Authority (NTA), à Cassis. En effet, le Road Transport Commissioner, Koshik Reesaul, a annoncé la décentralisation de la plupart des services offerts par cette instance.

« À partir de lundi, les propriétaires des véhicules n’auront plus besoin de se rendre à nos comptoirs de Cassis pour la plupart des services que nous offrons. En effet, ils pourront faire le transfert de leur véhicule sous un autre nom, obtenir les «papiers gage», ou faire mettre ou enlever les liens et faire amender ou obtenir les duplicatas de leur carte grise (Horse Power) perdue et même obtenir une plaque temporaire pour déplacer leurs véhicules aux comptoirs d’Autocheck à Plaine Lauzun, à celui de SCS à Forest Side et celui de Laventure dans l’Est », a annoncé ce midi le Road Transport Commissioner, Koshik Reesaul, lors d’une rencontre avec la presse. Il était entouré du président de la NTA, Giandev Gunnoo, et du Head of Project et Senior Advisor au ministère des Infrastructures publiques, Soodesh Lallchand. « Avec la décentralisation de ces services, les longues queues qu’on voit à nos comptoirs de Cassis, s’en retrouveront certainement raccourcies. Mo rasir la popilasyon ki zot pou gagn mem servis dan sa bann nouvo sant-la, ale, zot pa bizin gagn per ! », a-t-il ajouté.

Koshik Reesaul s’est dit « satisfait » du fonctionnement des trois nouveaux centres de fitness privés. « Apre enn period de rodaz, tou pe pas bien, a la satisfaksyon nou kliantel », a-t-il dit. « Si les vérifications sont faites par les techniciens privés, ceux-ci sont supervisés par les officiers de la NTA », a-t-il précisé.

Parlant de son plan d’action pour 2017, le Road Transport Commissioner a annoncé que la NTA sera raccordée « en temps réel » bientôt avec la Financial Intelligence Unit (FIU), la Mauritius Revenue Authority (MRA) et la police. « Le système transparent permettra de détecter tout de suite les anomalies par rapport à l’enregistrement des documents ou de l’identité des propriétaires. Cette perception qu’il y a de la corruption à la NTA s’estompera. Quant à moi, je serai sans pitié pour quiconque ne suiverait pas les procédures », a-t-il indiqué.

Koshik Reesaul a aussi annoncé l’ouverture d’un sub-office de la NTA dans la région de Bambous, dans celle de St-Pierre et une autre à la Gare Jan Palach de Curepipe. « À terme nous aurons des sub-offices dans les principales gares routières du pays et nos inspecteurs pourront sévir contre les opérateurs illégaux plus efficacement », a-t-il révélé.

Se félicitant de l’aménagement des Smart Bus Stop Shelters à travers nos principaux villes et villages, le Road Transport Commissioner a aussi annoncé que ceux-ci seront connectés à des bornes GPS installées sur des autobus. « Ce qui permettra aux Mauriciens de pouvoir se renseigner en temps réel de l’arrivée des bus », se réjouit-il.

Élaborant sur les opérations crackdown contre les opérateurs illégaux (vans et taxis marrons, par exemple), Koshik Reesaul a révélé que les inspecteurs de la NTA ont dressé 3 012 contraventions en 2016.

Commentant la grogne des propriétaires de vans qui ont désormais l’obligation légale d’afficher des autocollants sur leurs véhicules, notre intervenant a expliqué que cette mesure est dans leur intérêt même. « Nous leur accordons un permis sous des conditions spécifiques. Ces autocollants permettent de les identifier par rapport aux services qu’ils sont censés offrir et surtout que l’absence de ces autocollants permet d’identifier ceux qui leur font une concurrence déloyale », a-t-il expliqué. « Maintenant, avec l’entrée en opération des centres de fitness privés, la NTA agira davantage en tant que régulateur. Et nous allons intensifier nos inspections sur les routes durant 2017 contre les véhicules fumigènes, le non-affichage des documents appropriés sur le pare-brise et contre les opérateurs illégaux », a-t-il promis.

Le Head of Project et Senior Advisor au ministère des Infrastructures publiques, Soodesh Lallchand, a déclaré pour sa part que les mesures annoncées par Koshik Reesaul se situent dans le cadre d’une restructuration de la NTA. « Nous voulons être davantage user friendly en tant que régulateur du secteur », a-t-il indiqué.