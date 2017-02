Le commissaire de la National Transport Authority (NTA), Koshik Reesaul, se donne un temps de réflexion après le verdict du Public Bodies Appeal Tribunal (PBAT) dans le cadre de la contestation de son recrutement au poste de commissaire par le numéro deux de cette instance parapublique, Nassir Khadun. C’est ce qu’il a déclaré au Mauricien à la mi-journée.

S'étant senti lésé de n'avoir pu accéder au poste de commissaire de la NTA après le départ du numéro un de cet organisme parapublic en avril 2015, poste qu'il a occupé par intérim jusqu'au recrutement de Koshik Reesaul en décembre 2015, Nassir Khadun avait décidé de saisir le PBAT pour le contester. Le verdict de l'affaire qui l'opposait à M. Reesaul et à la Public services commission (PSC), qui avait procédé au recrutement de ce dernier, est tombé.

Au Mauricien, M. Khadun affirme : « Je suis content. La décision de la PSC a été cassée par le PBAT. Maintenant, la PSC doit être en mesure de faire le nécessaire. Je souhaite que la justice soit rétablie. » Notre interlocuteur souligne que l'affaire a démarré immédiatement après l'entrée en fonction de M. Reesaul. Elle avait été appelée pro-forma en mars 2016 et les auditions ont suivi en juillet, septembre et novembre. M. Khadun indique qu'il a travaillé à la NTA pendant plus de 45 ans. C'est à la mi-juillet 2018, soit à l'âge de 65 ans, qu'il partira à la retraite.

Sollicité par Le Mauricien, M. Reesaul indique qu'il s'accorde un temps de réflexion pour décider s'il fera appel de la décision du PBAT. « Je verrai avec mes avocats à propos de la marche à suivre. Je vais aussi voir si je changerai d'avocats. Je suis toujours en poste, je ne crois pas qu'il y aura un changement quelconque. Je me sens bien. »

Dans l'éventualité où Koshik Reesaul décide de faire appel devant la Cour suprême, il a 21 jours devant lui pour le faire à partir de la date du verdict du PBAT. Par ailleurs, Le Mauricien apprend que le verdict rendu par le tribunal est confidentiel. « Seules les parties concernées ont le droit de l'avoir », souligne-t-on au niveau du PBAT. Le Mauricien a vainement tenté d'avoir une déclaration de la PSC.