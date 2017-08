NUTRITION : LES ŒUFS : Distinguer le vrai du faux

Malgré leurs valeurs nutritives, les œufs ont longtemps été évités, notamment par ceux ayant du cholestérol. Alors que leur consommation au petit-déjeuner traditionnel est souvent perçue comme le meilleur booster du jour, une fausse idée répandue considère cet aliment riche en protéine comme étant néfaste pour le cholestérol, pouvant ainsi augmenter les risques de maladie cardiovasculaire. Mythe ou vérité ? Nirusha Pahladi, Registered Associate Nutritionist (UK), nous apporte des éclaircissements.

Comment devrait-on manger des œufs ? Avec ou sans jaune ? Quelle est l’importance des œufs dans notre alimentation ? Autant de questions que nombre de personnes se posent au vu des on-dit. Selon Nirusha Pahladi, cette incertitude autour des bienfaits ou risques liés aux œufs a subsisté parmi de nombreuses personnes pendant de nombreuses années et influence les conseils alimentaires prodigués par les professionnels de santé. « Aujourd’hui, la plupart de nos populations courent un risque d’avoir des problèmes cardiaques et elles sont prêtes à tout pour éviter de telles conditions, cela sans tenir compte des preuves scientifiques récentes concernant cet aliment particulier. Récemment, suite à des études cohérentes fondées, des organismes de santé publique ont affirmé que les œufs entiers n’ont qu’un faible effet et sont cliniquement insignifiants sur le cholestérol sanguin et ne déconseillent donc pas la consommation d’œufs à la population en général », indique notre interlocutrice.

Une autre étude fondée, selon elle, a également affirmé « que la consommation d’un œuf en entier n’est pas associée de manière significative au risque de maladie coronarienne ou d’accident vasculaire cérébral chez les adultes en bonne santé ou ceux qui souffrent d’hypercholestérolémie ». Au contraire, poursuit-elle, « fait intéressant, les recherches ont montré que la consommation régulière d’œufs est également associée à une meilleure qualité du régime alimentaire, cela, en augmentant l’apport en nutriments, une faible teneur en matières grasses et en améliorant le taux de cholestérol chez les consommateurs d’œufs, par rapport à la teneur en matières grasses saturées présente dans les produits à base de viande liés à un risque plus élevé de maladies chroniques ». Cependant, souligne-t-elle, « il est conseillé aux personnes diagnostiquées avec le diabète ou à l’hypercholestérolémie de ne pas dépasser plus de sept œufs par semaine, car cela pourrait éventuellement augmenter le risque de maladie cardiovasculaire ».

Satiété et gestion de poids

Par conséquent, il importe de « restaurer leur place aux œufs dans nos menus ». Selon les recherches, ajoute Nirusha Pahladi, « un à deux œufs par jour peuvent être consommés sans effet sur le taux de cholestérol général chez les personnes en bonne santé, qui observent un régime équilibré et qui pratiquent une activité physique adéquate ».

Quels sont les bienfaits des œufs entiers sur la santé au lieu des seuls blancs d’œuf ? « Les œufs peuvent avoir une contribution significative dans une alimentation saine, car ils comportent une faible teneur en calories, sont riches en vitamines et minéraux essentiels, ainsi que des antioxydants tels que la lutéine et la zéaxanthine. Un œuf de taille moyenne fournit 76 calories, mais contient 6,5 g de protéines et d’importants micronutriments tels que la choline, la riboflavine, la vitamine B12, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine A, le fer, le zinc, l’acide folique et le sélénium. La teneur en matières grasses est de 4,7 g, dont 1,6 g de graisses saturées et 2,3 g de graisses monoinsaturées. Le jaune d’œuf fournit la majorité des 21 vitamines et minéraux, y compris environ 40 % de la protéine par rapport aux blancs d’œufs. Les preuves montrent également que manger des œufs entiers est associé à la satiété et à la gestion du poids ».

De plus, poursuit notre interlocutrice, « on a découvert que les antioxydants comme la lutéine et la zéaxanthine présentes dans le jaune d’œuf réduisent le risque de dégénérescence maculaire liée à l’âge et qui représente la principale cause de cécité ». Par ailleurs, « l’œuf entier contient des protéines de haute qualité qui peuvent aider à maintenir la masse musculaire maigre et la croissance. Les jaunes d’œufs sont riches en acides gras oméga 3 qui jouent un rôle protecteur dans le stress oxydatif, ce qui permet de minimiser la perte de fonction cognitive avec le vieillissement. En outre, ils contribuent également à réduire le risque de maladie cardiaque et à augmenter le bon cholestérol (HDL) et à réduire le mauvais cholestérol (LDL). A eux seuls, les blancs d’œufs ne contiennent pas d’acide gras Omega 3. Le blanc d’œuf est faible en calories, mais il lui manque d’autres nutriments essentiels présents dans le jaune d’œuf ».