OBTENTION DE L’OCI CARD : Modi annonce de nouvelles mesures

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a annoncé de nouvelles mesures permettant aux descendants d’immigrants indiens d’obtenir l’OCI (Overseas Citizens of India) Card. Maurice en sera la première bénéficiaire, a-t-il indiqué lors de son intervention à la 14e édition du Pravasi Bharatya Divas, qui se tient en ce moment à Bengaluru, dans l’État de Karnataka.

« I am glad to announce that starting with Mauritius, we are working to put in place new procedures and documentation requirements so that the descendants of Girmitiyas from this country could become eligible for OCI Cards. We remain committed to addressing similar difficulties of PIOs in Fiji, Reunion Islands, Suriname, Guyana and other Caribbean States », a déclaré Narendra Modi, qui s’est appesanti sur la relation étroite liant les descendants engagés de la diaspora à l’Inde. Il dit reconnaître les difficultés que rencontrent certaines générations pour obtenir le document. « We are aware of the difficulties faced by Persons of Indian Origin from these countries in obtaining the OCI card if they moved abroad four or five generations ago. We acknowledge their concerns and have made efforts to address these issues. »

Narendra Modi encourage une nouvelle fois les détenteurs des PIO (People of Indian origine) Cards à les convertir en OCI Card. La date limite pour le faire, dit-il, a été encore une fois étendue. Les principaux concernés ont jusqu’au 30 juin 2017 pour convertir leur carte PIO, et ce sans frais. Il indique également que, depuis le 1er janvier, un comptoir spécial a été ouvert aux aéroports de Bengaluru et de Delhi destiné aux détenteurs des PIO Cards.

Le PM indien s’est aussi appesanti sur l’engagement de l’Inde envers les personnes d’origine indienne vivant ailleurs dans le monde, en mettant l’accent sur l’assurance de leur sécurité, notamment dans des pays en situation de conflit. Il observe que « as a result of our sustained and systematic out-reach, there is new energy, keen desire and strong drive among Indian diaspora to comment more extensively and deeply with India’s social and economic transformation ».

Il a aussi évoqué le Know India Programme du gouvernement indien destiné aux jeunes d’origine indienne. Le but : connaître le pays d’origine et se connecter à ses racines. Cette année, dit-il, pour la première fois, six groupes de jeunes auront l’occasion de visiter l’Inde. Il note que 160 d’entre eux participent en ce moment au PBD. L’année dernière, poursuit-il, 5 000 jeunes d’origine indienne avaient participé à la première édition du quiz en ligne intitulé « Bharat Ko Jaano ». Cette année, il espère que le concours en enregistrera au moins 50 000. Narendra Modi rappelle que cet événement annuel marque le retour d’un éminent fils du sol en Inde, soit celui du Mahatma Gandhi.