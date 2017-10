OCTROI DES LICENCES : Le Licencing Committee dit oui …

Le Licencing Committee s’est réuni mardi pour discuter de l’octroi des licences des jockeys pour la dernière partie de la saison 2017. Ils sont quatre nouveaux cavaliers à avoir reçu le feu vert du Mauritius Turf Club pour exercer pour les journées restantes. Doorgesh (Roby) Bheekary, disqualifié pour une période de cinq années, peut se remettre en selle dès ce samedi après avoir bénéficié d’une « remise de peine » pour bonne conduite. En effet, l’apprenti avait été cloué au pilori en novembre 2012 pour n’avoir pas monté le cheval Isipho comme il se devait et avait admis avoir placé une mise sur l’éventuel vainqueur Mc Naught. Le Licencing Committee a décidé de revoir sa disqualification à la baisse et il pourra rechausser les étriers trois semaines avant qu’il ne termine sa peine. Il a été autorisé à monter dans les épreuves ouvertes.

Une licence d’apprenti-jockey a été délivrée en faveur de Mayur Rashpassing, un fils du sol qui a déjà évolué en Malaisie, où il a ramené pas moins de cinq victoires en 60 montes. En fait, l’apprenti a reçu une offre de Dubaï, qu’il rejoindra le 29 prochain pour exercer en tant qu’apprenti.

… et non pour Bardottier et Emamdee

Sanish Ramgopal devra quant à lui se contenter de monter en tant que trackrider seulement. Une décision qui a été prise après avoir pris en considération divers facteurs. On sait que cet apprenti n’a pas été exempt de tout reproche, que ce soit en course qu’au niveau de sa présence à l’entraînement.

Un oui a aussi été décidé en faveur de l’emploi du jockey du club, le Brésilien Elione Chaves, 33 ans. Il a principalement monté en Scandinavie, où il a remporté plus de 600 courses, dont trois épreuves de Groupe 3 et huit titres de jockey champion. Elione Chaves a également monté en Allemagne, aux Émirats arabes unis et à Singapour. Il sera aussi en action lors du week-end international.

Par contre, Jeanot Bardottier, déjà privé des courses ouvertes en raison de ses multiples incartades au niveau des interférences, ne pourra pas non plus monter dans les épreuves réservées aux cavaliers locaux, toujours en raison de ses fautes de négligence. Yashin Emamdee n’a également pas obtenu le feu vert pour exercer pour le reste de la saison, comme l’avait annoncé Turf Magazine dans sa dernière édition.

Les enquêtes en différé dans un premier temps

Les enquêtes des Racing Stewards seront disponibles en différé sur le site web du Mauritius Turf Club dans un proche avenir, mais aucune date n’a encore été décidée. On se souvient que le club avait annoncé que les enquêtes pourraient être vues en direct cette saison, mais de source bien informée, Turf Magazine a appris que cela ne pourra se faire dans l’immédiat vu que cela implique de gros investissements. Soit, mais il convient de souligner que le MTC aurait dû bien analyser ce que tout cela impliquerait avant de venir de l’avant avec des promesses. Mais c’est toujours un pas dans la bonne direction, dans le sens où le turfiste aura tout le temps nécessaire pour s’habituer à ce procédé avant qu’un autre pas soit franchi.

Une Coupe d’Or à multiples enjeux

La Coupe d’Or pourrait être déterminante à plus d’un titre. Elle pourrait décider du titre d’entraîneur champion, de celui du cheval champion, de même que du meilleur miler, mais aussi permettre à la casaque bleu électrique de réaliser le Grand Chelem avec quatre victoires classiques en une saison.

Dans le championnat des entraîneurs, Gilbert Rousset ne possède plus que Rs 526 100 d’avance sur Rameshwar Gujadhur, une victoire d’un de ses engagés ou un succès de son poursuivant le plus proche pourrait être déterminant ou rendre ce championnat encore plus indécis. Il en sera de même pour une deuxième place. Le vainqueur reçoit Rs 720 000 et le deuxième Rs 300 000.

En ce qu’il s’agit du meilleur miler, rien n’est joué. À ce jour, le premier au classement, Hillbrow (9 pts), n’est plus. On retrouve trois chevaux au niveau de 7 points, soit Blow Me Away, Tandragee et Karraar. Kremlin Captain en compte trois, tout comme Hard Day’s Night, alors qu’Enaad se retrouve au niveau de 2 points.

Pour ce qui est du titre de cheval champion, c’est le regretté Beat The Retreat qui est en tête avec 119 points, devant Tandragee (110.5). On retrouve ensuite Black Tractor (100.5), Enaad (98), Dawn Raid (96), Hard Day’s Night (93.5), Karraar (81), Pierneef (80), Blow Me Away (75) et Ready To Attack (74.5).

Ramapatee Gujadhur, lui, après ses succès avec Ready To Attack (Duchesse), Tandragee (Barbé) et Enaad (Maiden), tente le coup de quatre qui n’a encore jamais été réalisé.