Certes, tout au sein de notre communauté, qui n'en finit pas de se déchirer, te pousse à tout abandonner, à t'isoler et à t'occuper que du bonheur de ta famille.

Certes, il y a trop d'agressivité, d'absurdités, trop de mensonges, de rumeurs et de médisance, trop de juges qui te condamnent sans même te connaître.

Certes, les critiques injustifiées, les suspicions infondées et les accusations fallacieuses sont devenues courantes.

Et pourtant, être soi-même, c'est continuer à servir, à donner et à aimer tout en cherchant en son cœur la force de la patience, du courage et du don de soi.

Et pour continuer à espérer, se donner et donner encore malgré tout, il faut savoir se réfugier et dialoguer, confier ses faiblesses et fragilités.

C'est ta proximité, ta disponibilité, ta confiance et ta Lumière qui te donneront la force d'offrir de l'amour.

3 janvier 2017