Oktob, mwa langaz ek kiltir Kreol : Lansman ‘Melodi Natirel’, par SeDEC

Enn ti-liv: 62 paz, 2 tem, 3 stil literer, 43 text – parmi, 17 poem, 23 zistwar ek 3 ‘sketch’ – plis ki 150 ti ekrivin amater, 45 profeser KM depi 33 lekol RCA kouma ankadrer, 3 ekrivin/konpoziter konfirme pou form bann profeser-la, ek enn kantite inkalkilab sourir lor bann vizaz zour lansman… ki finn fer anmemtan dan 8 landrwa diferan (Port-Louis, Tamarin, Beau-Bassin, Curepipe, Souillac, Plaine Magnien, Camp de Masque ek Olivia) ! Ala inpe, atraver bann sif, parkour ki rezim prodiksion rekey ‘Melodi Natirel’ par Servis Diosezin Ledikasion Katolik (SeDEC), depi ki lide ti lanse ena 8 mwa de sela, le 21 Fevriye, pou Zourne Internasional Langaz Maternel. Nou invit zot dekouver sa lavantir-la atraver plizir regar.



Selebrasion langaz ek kiltir Kreol pandan sa mwa-la par Servis Diosezin Ledikasion Katolik (SeDEC) finn fer dan enn fason spesial, avek lansman ‘Melodi Natirel’, Zedi le 12 Oktob. Kouma so tit indike, sa rekey-la kontenir bann text literer an Kreol dan form poem, zistwar ek sketch lor de tem : lamizik ek lanvironnman. Mem si li res enn ti piblikasion modes lor 62 paz, ‘Melodi Natirel’ se materyalizasion plizir akonplisman par rapor a langaz Kreol dan Moris.

Premierman lor plan kantitatif, avek 43 text ki finn ekrir par plis ki 150 zelev Grad 4 ki pe aprann Kreol Morisien (KM) dan 33 lekol RCA. Sa bann zelev-la inn benefisie sipor 45 profeser KM ki’nn ed zot pou ekrir ek ilistre zot text, parski pa zis text ki orizinal, me desin ousi! Sa ti piblikasion-la pou ousi benefisie bann prosin zenerasion zelev KM, etan done ki pou bizin deplizanpli liv an Kreol pou zanfan, sirtou ki size-la pe rant dan segonder lane prosenn.

Lor enn plan kalitatif, demars fer zanfan ekrir pou zanfan li interesan dan so dimansion metakognitif, parski sa permet nou replonz inpe dan fason ki lespri zanfan fonksione. Dan prefas liv-la, responsab proze atir latansion lor enn bann text ver lafin rekey-la.Bann text-la kapav paret inpe mwin bien travaye ki lezot, me zot inn « gard enn kote inosan ek otantik… avan ki adilt sey rod met lord ladan ek striktir bann zafer. Bann text-la resanble inpe bann zimaz ki nou memwar rekonpoze kan nou reve… Pena bel lord, lozik ouswa koerans... Ena zis seki’nn pli frap nou dan enn fason dezordone. Seki’nn tas lor velkro nou memwar, kouma bann pedagog kontan dir. »

Sa linisiativ lekritir literer par zanfan pou zanfan rezwenn inpe seki bann group kouma Playgroup ek Abaim abitie fer, mem si li pa forseman dan form enn konkour. Anefe, bann text ‘Melodi Natirel’ ti soumet pou enn konkour literer, apre enn propozision ki ti’nn emet 8 mwa de sela, pandan rasanbleman bann profeser KM lekol RCA dan SeDEC pou selebrasion Lazourne Internasional Langaz Maternel, le 21 Fevriye.

E depi sa, finn ena enn long larout pou ariv ziska prodwi final! An partikilie, bann sesion formasion lor lekritir kreatif pou/par zanfan anime par Lindsey Collen, Alain Muneean ek Brigitte Masson ti bien apresie par bann profeser. Konkour-la ti donk enn lokazion pou ‘empower’ nou bann profeser primer dan domenn kreasion, ki pa forseman valorize dan nou sistem ledikasion, kot souvan bann zafer tro formate.

Sinbolikman, dan enn moman kot KM finn ariv dan Grad 6, sa rekey-la dedie a premie zenerasion zelev Std I – ek ousi a zot paran – ki finn swazir pou aprann KM an 2012, malgre dout ek linkoni, e ki’nn tini ferm ziska Grad 6 an 2017 !



Laparol a enn editer : « Mo fer enn rev… »

Brigitte Masson

Sa piblikasion-la donn enn vre lespwar lor seki zanfan Moris pou devini pli tar. Non selman lekritir-la zoli, me anplis konteni bann zistwar bien interesan. Deryer lansegnman bann profeser, nou santi ki zanfan ena enn vre lamour pou zot pei. Lefet ki zot kapav ekrir dan zot prop langaz fer zot limazinasion vinn san limit. Dan bann latelie lektir ki nou fer ek zanfan, nou trouve ziska ki pwin zot lespri devlope kan permet zot servi zot langaz maternel. Bann lide al mem vites ki bann mo. Pena baraz, pena blokaz. Ena zis lalimier dan zot lizie, sourir lor zot lalev, exsitasion for-for.

Mo fer enn rev ki enn zour tou zelev kreolofonn pou kapav aprann lir ek ekrir apartir langaz Kreol. Mo sagrin kan mo trouv enn parti zanfan Grad 1 ki pa reysi konpran lien ant son ek silab, zis parski pe montre zot sa apartir bann mo Angle ou Franse ki zot pa konpran. Kifer pa kapav montre zot lir ek ekrir an Kreol, ek apre, enn fwa ki zot finn fini konpran relasion ant bann son ek bann let, lerla pas lor Angle ek Franse ? Eski li normal ki enn ti-zanfan fini santi li dan enn sitiasion ‘esek skoler’ alor ki li ena zis 5 an ? Malerezman, dernie reform sistem ledikasion pa’nn pran kont bann zanfan ki pena enn kapital kiltirel. Sistem-la kontign fabrik so kota 30% fel apartir Grad 1 mem. Komie zenerasion zanfan pou bizin sakrifie ankor avan nou sosiete aksepte get sa kestion-la anfas ?



« Mo’nn gagn enn sertifika! »

Kacey Malherbe (9 an)

Mo extra kontan ek fier ki mo’nn partisip dan sa konkour-la, parski mo’nn gagn enn sertifika. Liv-la kontenir boukou zistwar ki finn ekrir par bann zelev Grad 4 dan plizir lekol RCA, avek led zot profeser. Zour lansman, ti ena boukou zanfan ek profeser Kreol Morisien lezot lekol ki ti pe get nou. Mo ti pe tranble lor lasenn, akote mo bann kamarad Notre Dame de Lorette RCA, Shelby, Jahmel, Sevrine ek Siona. Ti enn zoli travay lekip. Mo remersie mo profeser KM ki finn bien soutenir nou. Li ti bien fier nou performans ek li’nn remersie nou pou travay ki nou finn fer. Sa finn ousi fer mwa enn gran plezir pou retrouv mo ansien mis KM ki pe travay dan enn lot lekol aster.



« Lazwa dan nou leker ! »

Fariaz Joomun (Philippe Rivalland RCA)

Lobzektif konkour literer organize par SeDEC sete pou amenn bann zelev dekouver zot prop talan ek apre, donn zot konfians an zotmem. Antan ki profeser, nou finn fer bann zelev aplik plizir konesans ki zot finn akerir dan klas KM, par exanp konsernan gramer, lortograf, vokabiler ek sintax. Nou finn ousi sey fer bann zanfan devlop zot limazinasion.

Apre bann explikasion lor deroulman konkour ek lor so de tem, nou finn fer bann diskision ar tou bann zelev KM Grad 4 lor seki zot resanti lor tem ki zot finn swazir. Nou finn fer sa pou ki zot kapav prodir bann travay dan enn form inifie ek koeran. Me deza, sa ti fer nou plezir pou obzerv lintere bann zelev pou partisipe. Lintere-la ti telman vif ek nivo travay bann zelev ti telman elve ki li ti bien difisil pou idantifie enn ou de reprezantan nou lekol pou partisip dan final konkour.

Malgre tou, par mank zefor ek motivasion, sertin zelev finn gagn inpe difikilte akoz lekar ki ena ant zot expresion oral – ki ase bien devlope – ek zot prodiksion ekri, ki parfwa inpe limite. Lerla, li vinn difisil pou zot met zot panse an ekri dan enn manier organize, ek nou finn bizin ed zot lor nivo gramer, vokabiler ek lortograf. Nou finn ousi bizin siport zot pou permet zot organiz ek devlop zot lide dan enn lord kronolozik. Sa travay-la finn debous lor prodiksion enn brouyon ki zot finn soumet nou pou nou korize ek pofine.

Seki nou finn vremem apresie pandan sa konkour-la se interaksion natirel ant zelev ek profeser, ek souvan parmi bann zelev zot mem, mem si zot ti dan enn zar konpetision pou ekrir meyer text. Pa ti ena okenn baryer ek zanfan ti kapav exprim zot libreman.

Zour lansman rekey, nou bann ti-kamarad ti vreman fier kan zot finn resevwar zot liv ek zot sertifika partisipasion. Zot finn santi zot onore ki zot finn partisip dan prodiksion enn liv dan zot lang maternel. De nou kote, nou finn reysi met an pratik bann lide ki nou finn gagne dan bann sesion formasion ki SeDEC finn organize. Aster, se avek lazwa dan nou leker ki nou get sa piblikasion kot zanfan finn exprim zot kreasion avek nou led. Sa rekey-la pou enn sipor dan nou travay toulezour ek li pou ousi fer bann lezot zelev gagn konfians an zot, sirtou kan zot pou realize ki enn zour, zot ousi pou kapav trouv zot nom anba enn poem ouswa enn zistwar dan enn liv !