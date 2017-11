OLIVIA: Des policiers malmenés lors d’une perquisition

Des policiers de l’Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) ont eu fort à faire pour arrêter un musicien âgé de 29 ans, lors d’une perquisition à son domicile lundi. Ce dernier était en compagnie de deux trentenaires quand la police a débarqué. Ils ont fait de la résistance et auraient malmené les policiers. Ces derniers ont répliqué et ont, au final, pu arrêter le musicien, qui avait en sa possession huit doses de cannabis synthétique. Le suspect et un de ses amis ont dû être transportés à l’hôpital de Flacq après cette arrestation musclée. Ils ont reçu leur décharge le même jour et ont été placés en détention.

BAIE-DU-TOMBEAU: Un IT Officer meurt dans un accident

Kannoo Valaydon, un IT Officer de 30 ans, a perdu la vie dans un accident fatal hier après-midi, à Baie-du-Tombeau. Il était à moto quand un autre deux roues l’a percuté. Il n’a pas survécu à ses blessures. L’alcootest pratiqué sur l’autre motocycliste s’est avéré négatif. Une enquête est en cours sur l’accident.

L’ESCALIER: Un maçon fait une chute fatale

Un maçon âgé de 43 ans a rendu l’âme hier, après une chute fatale survenue chez lui à L’Escalier, le 18 août. Il avait été admis à l’unité des soins intensifs de l’hôpital Nehru de Rose-Belle. L’autopsie a attribué son décès à une septicémie. Une enquête est en cours sur ce drame.

CASERNES CENTRALES: Un policier interrogé au CCID après un discours controversé

Un policier a été interrogé dans les locaux du CCID ce mercredi à la suite d’un discours controversé prononcé lors d’une cérémonie organisée par une association socioculturelle, en présence d’un député du gouvernement. Les enquêteurs ont voulu des éclaircissements sur sa démarche. Il n’a pas été inquiété après cet exercice.