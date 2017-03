OLIVIER PIOT, JOURNALISTE ET FORMATEUR DU CFPJ : Notre rôle dérange

Olivier Piot est grand reporter et journaliste d’expérience, formateur du Centre de Formation et de Perfectionnement des Journalistes (CFPJ). Il était récemment à Maurice à l’initiative du Media Trust pour animer des sessions de formation à l’intention de jeunes journalistes. Il pose un regard pointu sur la presse à Maurice, en proie aux critiques sur le traitement accordé à l’information. Il passe également en revue la responsabilité des journalistes face aux nouveaux acteurs de la communication et de l’information que sont les blogueurs et les réseaux sociaux.

Les médias n’ont pas bonne presse ces derniers temps. Ils sont l’objet de nombreuses critiques et sont accusés par l’opinion publique de faire du sensationnalisme dans le traitement de l’information. Quel est votre point de vue ?

À Maurice comme ailleurs, les médias ont souvent à balayer devant leurs portes. C’est notre rôle de journalistes de faire en sorte d’être à la fois crédibles aux yeux de nos lecteurs et légitimes aux yeux des institutions privées ou publiques avec lesquelles nous travaillons. Nous sommes souvent l’objet de critiques de la part d’institutions politiques ou économiques parce que notre rôle les dérange. Si des journalistes ne font pas parfois honneur au métier, il y a aussi des politiques, des économistes et des financiers qui ne font pas honneur à la démocratie. Ce n’est pas parce qu’on cherche de l’information qu’on cherche forcément du sensationnel. Il y a certes une dérive de certains médias de privilégier le scoop et le sensationnel sur l’information, mais cela est parfois utile aux citoyens, car c’est ainsi qu’on enlève des tabous et qu’on met sur la place publique des choses qui doivent l’être. Mais il faut le faire de façon responsable.

Ces critiques peuvent-elles être interprétées comme un signe positif que la presse fait bien son travail ?

C’est le rôle de la presse de chercher à vérifier et à travailler sur la transparence des informations. Si les politiques et la sphère privée ne veulent pas de sensationnalisme, ils ont raison, mais il faut qu’ils travaillent aussi dans la transparence. Trop souvent, ils n’assument pas leurs responsabilités sur certaines affaires et transforment la presse en relais de communication. Par exemple, dans l’affaire Álvaro Sobrinho, ce dernier aurait mérité que personne ne vienne à sa conférence de presse car ce n’est pas à lui de choisir qui doit être présent ou pas. Les journalistes ne sont pas des vecteurs de communication.

Comment faire face à cette confrontation politique et publique ?

Cela dépend de la nature des attaques. Si nous sommes accusés de tirer des conclusions hâtives avant d’avoir des preuves ou que la justice ait fait son travail, ils n’ont pas forcément tort. Il faut respecter la présomption d’innocence, que ce soit pour un politicien ou un vendeur de café. Néanmoins, quand les journalistes progressent dans leurs enquêtes, ça agace les politiciens. Par exemple, dans l’affaire François Fillon en France, ce dernier a beaucoup critiqué les médias, alors qu’ils n’ont fait que leur travail, car les faits révélés par les journaux se sont avérés exacts et la justice a enchaîné en inculpant François Fillon. Pour les hommes politiques ou les dirigeants de l’économie, une presse indépendante, qui fait son travail indépendamment de leurs puissances financières, économiques ou idéologiques en menant des enquêtes dans la transparence, ne les arrange pas. Pour eux, une bonne presse est celle qui est au service de leur communication.

Est-ce que cette profusion de critiques peut aussi se traduire comme l’expression d’un ras-le-bol populaire ou d’une méconnaissance du métier de journaliste ?

Si la critique vient des lecteurs et des internautes, qui pointent du doigt des presses qu’ils accusent de choisir le sensationnalisme au détriment de la vraie information, les médias peuvent s’interroger sur leur façon de faire. En France, la presse people et les tabloïds recherchent le sensationnel et jouent sur la fibre émotionnelle, avec par exemple la photo d’une star dans son jardin ou dans un restaurant, au lieu d’informations vérifiées. Les lecteurs n’ont pas besoin de cela car les réseaux sociaux et les blogs suffisent aujourd’hui. La presse écrite doit se recentrer sur sa vraie vocation, qui est celle de l’investigation, de l’information vérifiée, du décryptage de l’actualité, pour permettre de mieux comprendre le monde dans lequel on vit.

Selon vous, la presse écrite a-t-elle le devoir de se réinventer ou de continuer sur le même modèle dit vieillissant ?

Le journalisme au sens large a le besoin de se réinventer. Aujourd’hui, il y a un monde d’information qui est multimédia et transmédia, qui passe par des acteurs qui ne sont pas du métier : blogueurs, réseaux sociaux, télévisions d’institutions privées, etc. Dans ce contexte de buzz médiatique, où il y a un bourdonnement d’acteurs de l’information, c’est de la responsabilité du journaliste et des patrons de presse de réfléchir à comment ils peuvent maintenir leur légitimité de professionnel de l’information pour ne pas être noyés dans la masse médiatique. Un bon amateur de blog, même s’il est très doué, ne peut pas mener une enquête d’investigation. Même wikileaks a signé un accord avec, entre autres The Guardian et le New York Times pour communiquer. C’est un devoir de survie vis-à-vis de la démocratie. Aucune démocratie ne peut vivre sans média indépendant et professionnel.

Quelle est selon vous la portée qualitative des informations véhiculées par ces blogueurs et dans quelle mesure peuvent-elles être bénéfiques aux médias classiques ?

Un média classique peut agglomérer blogueurs, réseaux sociaux et autres sites, à partir du moment qu’une communauté de règle est partagée. Il incombe aux professionnels de sélectionner et de vérifier les informations et de fédérer les blogueurs sur leurs règles.

L’État ne peut pas réglementer le trafic d’information sur internet, mais les journalistes peuvent servir de boussoles. Pendant la révolution tunisienne, il y a beaucoup d’informations qui ont été connues grâce aux blogueurs, notamment que des snipers tiraient sur des jeunes manifestants dans la ville de Kasserine. Nous avons accès à des informations de terrain en instantané; c’est une source très importante pour les journalistes. C’est un atout majeur pour la démocratie, mais les informations doivent passer par le filtre des journalistes, de la rumeur aux faits avérés.

Le CFPJ

Le Centre de formation et de perfectionnement des journalistes (CFPJ) a ouvert ses portes en 1946 en France. C’est un organisme de formation qui assure l’apprentissage des futurs journalistes par des professionnels du métier. La CFPJ est aussi un expert dans la sphère des médias et de la communication.

Dans le cadre d’une collaboration avec le Media Trust, Olivier Piot était à Maurice du 27 février au 25 mars pour assurer la formation d’une vingtaine de journalistes mauriciens, débutants et expérimentés, sur les fondamentaux du journalisme.