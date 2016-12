OMBUDSPERSON FOR CHILDREN : Appel à alerter les autorités en cas de mendicité impliquant des enfants

S'étant retrouvée devant plusieurs cas de mendicités impliquant des enfants – dont des nourrissons –, en cette fin d'année, l'Ombudsperson for Children, Rita Venkatasawmy, lance un appel aux Mauriciens. Elle leur demande d'alerter les autorités lorsqu'ils sont témoins d'une telle situation.

Tout en affirmant que les Mauriciens ont « beaucoup de compassion » face aux pauvres, et encore plus en présence des enfants ou des bébés, Rita Venkatasawmy rappelle que « sous le code criminel, la mendicité est un délit à Maurice », avant de poursuivre que « d'utiliser des enfants à ces fins est une violation de leurs droits ».

Suite à des appels reçus du public, l'Ombudsperson for Children s'est rendue sur place, à Rose-Hill, pour constater l'ampleur de la situation. « Nous avons pu identifier ces personnes suite aux plaintes reçues. Certaines étaient avec des bébés âgés de trois mois à un an. Quand j'ai vu cela, j'ai alerté la brigade des mineurs, qui a fait une descente. On a eu une réunion », dit Rita Venkatasawmy, qui observe qu'en présence des autorités, « ces mamans ont tendance à prendre rapidement la fuite ». Notre interlocutrice note que la Child Development Unit (CDU) a aussi été alertée.

« Il est important que le public mauricien soit averti de la gravité de la situation et qu'il alerte les autorités quand il est témoin de ces cas. On comprend parfaitement la compassion qu'on peut avoir, mais il faut aller au-delà de cela. Il ne faut pas qu'un enfant passe ses journées dans les rues. Il en souffre et ses droits sont bafoués. » Notre interlocutrice indique que « si la mère n'a pas les moyens de s'occuper d'un enfant, des démarches sont entreprises pour que l'enfant ait une allocation de la sécurité sociale ».

Par ailleurs, selon les renseignements du Mauricien, « certaines de ces personnes feraient parties d'un réseau plus large où la mendicité serait un business ».