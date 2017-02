OMBUDSPERSON FOR CHILDREN : Dix-sept enfants en week-end résidentiel à l’hôtel

Dix-sept enfants âgés de 14 à 16 ans, venant des Residential Care Institutions (RCI) et chacun accompagnés d’un “carer”, participeront à un atelier de travail résidentiel à l’hôtel Le Grand Bleu, Trou-aux-Biches, les 17 et 18 février. Il s’agit d’une initiative du bureau de l’Ombudsperson for Children, dont le but est de favoriser la prise de parole de l’enfant. « Nous voulons aussi éduquer les enfants et les sensibiliser à leurs responsabilités », affirme l’Ombudsperson for Children, Rita Venkatasawmy, au Mauricien.

Le maître mot pour l’Ombudsperson for Children est « la responsabilité des enfants ». Si on a longtemps parlé des droits des enfants selon la convention, « on n’a pas assez insisté sur leurs responsabilités », fait ressortir Rita Venkatasawmy. L’Ombudsperson for Children souligne que des lois condamnent les enfants mineurs. « Par exemple, un enfant qui vole, qui tue, qui frappe un autre ou qui abuse d’un autre sexuellement est puni par la loi. Cet enfant a des droits, mais aussi des responsabilités, et, souvent, il ne les connaît pas. Il est important de l’éduquer », soutient notre interlocutrice.

L’Ombudsperson for Children note que le choix d’organiser cet atelier résidentiel à l’hôtel n’est pas anodin. « Quand on recueille des informations sur le vécu d’un enfant, il ne suffit pas de lui poser des questions. Il faut favoriser la parole et cela se fait dans un cadre agréable où l’enfant se sent à l’aise et se sent valorisé. C’est à ce moment qu’il peut mieux participer à des prises de décisions le concernant », estime Rita Venkatasawmy.

Elle note que la loi lui demande « de visiter des “Residentials Care Institutions” et de promouvoir la convention », avant d'ajouter : « Passer 15 minutes dans un “shelter” ne nous donne pas une idée juste de ce qui s’y passe. Une de mes enquêtrices a suggéré qu’on passe une nuitée sur place pour mieux palper la situation. Cet atelier à l’hôtel est le premier du genre. Il s’agit d’une base de travail où on mange, on va à la piscine et on fait d’autres activités avec les enfants. Cela instaure la confiance entre nous, ce qui permet à l’enfant de mieux s’exprimer », avance l’Ombudsperson for Children. L’atelier de travail a pour but de s’assurer que les droits des enfants concernés soient respectés, de les sensibiliser à leurs responsabilités et d’identifier les forces et les domaines d’amélioration des institutions résidentielles d’où ils viennent.

Pendant ce temps, les “carers” participeront également à un atelier qui leur permettra de mettre en pratique les provisions de la convention des droits des enfants dans le cadre de leur travail. « Ces personnes – qui ont les mêmes devoirs, les mêmes responsabilités et les mêmes problèmes dans le cadre de leur travail – ne se rencontrent presque jamais. De plus, souvent, elles n’ont pas de formation nécessaire pour s’occuper de ces enfants, mais elles le font. Ce sera l’occasion de travailler avec eux et de leur donner les outils nécessaires dont ils ont besoin dans leurs tâches », fait ressortir notre interlocutrice.

L’Ombudsperson for Children note que l’hôtel est un lieu sécurisé pour les enfants et que la police a été informée de la tenue de cet atelier, qui commence le samedi 17 février à 10h et prend fin le lendemain à 14h.