OMS—ANIL GAYAN: « L'hypertension touche 38% des Mauriciens »

« Les études ont démontré durant ces 20 dernières années que 23% de la population sont diabétiques et 23% prédiabétiques. En outre, 38% des Mauriciens souffrent d’hypertension. » C’est ce qu’a déclaré le ministre de la Santé Anil Gayan dans un entretien au journal de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) lors de la 66e session du comité régional africain à Addis-Abeba, en Éthiopie. Anil Gayan a notamment souligné que la population mauricienne est « vieillissante, ce qui entraîne une forte incidence de maladies cardio-vasculaires et de diabète ». Les maladies oculaires, comme la cataracte, en sont des conséquences, a-t-il ajouté.

Le ministre de la Santé a aussi mis l’accent sur la prévention. « Les populations africaines doivent adopter une bonne hygiène de vie, notamment en marchant davantage. Marchons sur de courts trajets au lieu de prendre le bus ou la voiture », a recommandé le ministre. Anil Gayan a indiqué que les maladies cardio-vasculaires « pèsent lourd sur le budget » de son ministère. « Ces maladies font beaucoup de tort à notre économie, du fait que les patients s’absentent régulièrement de leur travail ou encore n’arrivent pas être performants dans leur vie quotidienne », note le ministre, avant d'ajouter que son ministère a entrepris une campagne de sensibilisation, notamment sur l’abus de boissons alcoolisées et sur le tabagisme. « Les citoyens sont responsables de la qualité de leur vie. Nous ne pouvons pas avoir un système où les gens sont irresponsables et peuvent se dire que les médecins et les infirmiers feront des miracles », a-t-il fait ressortir. « La prévention est la solution. Tout peut être contrôlé : la façon de manger, les fast-foods, le sucre et le sel dans les repas... » Le ministre a conclu en mettant l’accent sur la formation continue des professionnels de la santé, avec l’appui de l’OMS.