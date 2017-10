ONE AND ONLY LE SAINT GÉRAN : Le juge Caunhye ordonne l’arrêt temporaire des travaux

La contestation menée par une quinzaine d’habitants et de pêcheurs de la région de Poste-de-Flacq, et assistée par le porte-parole du Forum Citoyens Libres, George Ah Yan, pour s’opposer au dragage qui a commencé la semaine dernière, s’est avérée payante, du moins pour le moment. En effet, le groupe de 15 contestataires a sollicité une injonction par l’entremise de l’avoué Doorgacharun Luchmun pour stopper le dragage qui a lieu dans le lagon et « qui risque de détruire l’écosystème marin ». Outre l’établissement hôtelier One and Only Le Saint-Géran, les ministères de l’Environnement, de l’Économie océanique, des Terres ainsi que le Conseil de district de Flacq ont été assignés comme co-défendeurs face à cette action juridique.

Dans leur demande d’injonction, les contestataires affirment avoir été informés en décembre 2016 que l’hôtel Le Saint Géran avait obtenu le feu vert, par voie de permis Environment Impact Assessment (EIA), pour la réhabilitation de la plage se trouvant devant l’établissement. Mais selon eux, suite aux informations qu’ils disposeraient, « the removal of three existing breakwaters and construction of two offshore artificial reefs on either side of Ilot Banane » n’avait pas été recommandé. La bande des pêcheurs de la région de Poste-de-Flacq affirme dans la foulée que l’hôtel aurait « illégalement » autorisé « a Caterpillar to proceed onto Ilot Banane » en utilisant des sacs de sable comme pont pour y arriver, et ce « en présence de membres de la force policière ».

Selon les pêcheurs, les femmes ayant l’habitude de recueillir les huîtres sont dans l’incapacité de travailler en raison des travaux de dragage de sable. Ils soutiennent avoir alerté les autorités concernées, notamment les co-défendeurs, après avoir constaté que les travaux effectués sur l'Ilot Banane étaient « illégaux ». Le groupe de pêcheurs a aussi avancé que c’est suite à sa démarche que le ministre de l’Environnement, Etienne Sinatambou, s’est rendu mercredi dernier sur les lieux. Face aux différents points avancés par les contestataires, le juge Ashraf Caunhye a donné un ordre intérimaire pour l’arrêt des travaux au One and Only Le Saint Géran.

L’ordre de ce dernier est en effet taillé en quatre points, soit « prohibit and restrain the Respondent No 1 from proceeding with any type of work (1) in the public domaine, i.e the sea and/or lagoon; (2) within the high water mark, which is 30 metres; (3) for the removal of the three existing breakwaters and to construct artificial reefs at Ilot Banane, and; (4) to construct any bridge in the lagoon to have illegal access to Ilot Banane ». Les parties concernées par cet ordre ont été sommées de se présenter devant le juge Caunhye dans la matinée du lundi 9 octobre. Par ailleurs, apprend-on, une déposition a été consignée lundi soir au poste de police de Belle-Mare pour déplorer les travaux de dragage qui avaient lieu après le coucher du soleil ce jour-là.







Réactions aux protestations : One & Only évoque la participation au développement de la communauté"



Devant la vague de protestations contre le porjet de rénovation du Saint-Géran, la direction de One & Only a tenu à faire le point sur la situation dans la peesse. Avec la décision du juge Caunhye, siégeant en référé, d'hier, en faveur d'un arrêt des travaux pour une smaoin, la bataille devra se livrer sur le plan légal. En attendant , One&Only se dit "fier d’avoir activement participé au développement de la communauté et de l’économie mauricienne depuis plus de 40 ans."

"Nous sommes honorés de faire partie des pionniers du tourisme et de l’hôtellerie à l’île Maurice et nous travaillons quotidiennement à la mise en avant de la destination et de ses trésors afin de faire connaitre et reconnaitre mondialement la valeur de cette ile", poursuit le communon,qué émis à cet effet.

"Nous sommes solidaires, fidèles et notre intérêt pour le développement et la protection de l’île reste inchangé durant cette période de rénovation. Plus de 850 personnes travaillent sur le relooking de l’hôtel et l’amélioration de son environnement. Cela n’aurait pas été possible sans le soutien du gouvernement mauricien, des autorités et des communautés alentours. Le bon déroulement des travaux et le respect de la date d’ouverture sont réalisables grâce à l’obtention de toutes les autorisations et permis. Cette période de travaux nous a également permis de mettre en place un plan de protection de la plage afin de freiner son érosion tout en respectant les clauses des autorisations susmentionnées. Nous avons été guidés par des ingénieurs des côtes, experts dans la réhabilitation des bords de mer (D.A.Y Marine Engineering Services, Arup Sigma Engineering et Professor Black) afin de permettre aux communautés locales ainsi qu’à nos clients de profiter le plus longtemps possible de la magnifique plage de Belle Mare" affirme la direction de l'établissement hôtelier, avec plus de 550 emplpyés, annonçant la réouverrure du Sain-Géran One & Only ppur le 1 er décembre" pour accuiellir sa clientèle " de nouveau avec le sourire, la douceur et la chaleur mauricienne dont nous sommes si fiers."