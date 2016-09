ONG... le naufrage ?

En 2009, Rama Sithanen lance un projet intelligent et utile aux plus démunis : que le secteur privé toujours productif verse 2% de ses profits à un fonds CSR – Corporate Social Responsibility – la dite compagnie est autorisée à distribuer cette somme selon les projets de son choix. Cet argent est géré par un manager nommé par la dite société en toute transparence, l’État ayant droit de regard sur cette gestion.

Le ministre Sithanen avait compris que cette synergie secteur privé/secteur social ne pouvait être que bénéfique aux plus démunis. Connaissant le savoir et le savoir-faire du secteur privé, il a misé sur ces atouts pour que ce transfert de compétences rejoigne cette partie de la société qui en a le plus besoin.

L’intuition de Sithanen était d’assurer que cette convergence de possibilités et de besoins soit bénéfique aux citoyens les plus démunis.

Dans ce processus les ONG ont pu profiter de cet apport non seulement financier mais aussi structurel pour se professionnaliser et répondre de manière plus efficace aux nouveaux défis. On est sorti d’un modèle de bénévolat et parfois de paternalisme pour accéder à un modèle plus structuré, plus professionnel et plus performant.

- Puisque cette dynamique avait marché…

- puisque le secteur privé était partie prenante du projet et même enthousiaste…

- puisque les ONG ont pu aider et mettre debout des personnes vulnérables…

- puisque…

pour quelle raison, selon quelle logique, au nom de quoi changer ce système qui a fait ses preuves ?

Pourquoi donc l’actuel ministre des Finances a trouvé valable de chambouler ce qui marchait :

À quoi va servir la National CSR Foundation :

1. À empêcher le libre échange entre donateurs et bénéficiaires ?

2. À laisser planer le doute sur l’efficacité et l’honnêteté du système précédent ?

3. À éliminer les Foundations et CSR privés en passant de 50 à 75% en un an ?

4. À créer un vent d’incompréhension et de désarroi parmi les ONG ayant fourni un travail solide au niveau national ?

5. Mieux – ou pire – déjà des ONG entrevoient l’impossibilité de continuer leur travail. Moins d’argent disponible, incapacité de rémunérer les employés.

De plus, au niveau humain, l’impact d’une telle décision provoque un sentiment de panique devant le travail à faire et les moyens sapés.

Le flou qui persiste autour de la création du National CSR Foundation n’est pas fait pour donner espoir et confiance. Alors que la totalité de l’argent récolté était géré par de différentes institutions, et un personnel hautement qualifié… le changement suggéré centralise la gestion de l’argent par UNE seule institution : comment va faire le National CRS Foundation quand elle va se retrouver devant 300 millions ou plus ? Qui va assurer le bon fonctionnement et la fluidité du transfert de fonds vers les ONG ?

La lourdeur d’une telle responsabilité a de quoi effrayer.

Déception qu’une pareille décision ait été prise sans consultation aucune avec les principaux concernés : secteur privé et principales ONG, alors que nous sommes dans un système démocratique dans lequel collaboration, concertation, débat ont fait leurs preuves.

Que peut signifier une opération consistant à nationaliser une organisation non gouvernementale ? On partage dans l’insignifiance puisqu’il s’agit d’une contradiction dans les termes employés : non-gouvernementale = hors du gouvernement. Encore une tentative de la volonté de puissance de tout ramener dans la sphère où Je gouverne ? Vouloir tout contrôler, c’est priver l’ONG de liberté de parole, de liberté d’action, d’une collaboration – soupçon sur les personnes ?

Par contre, ce qui parait indispensable c’est une séparation nette et claire entre ONG (100? 200?) et associations socioculturelles (9000? 10000?).

Mais qu’est-ce qui pousse un gouvernement à tant s’investir dans la gestion des affaires, négligeant ainsi la dimension politique de son travail pour laquelle il a été élu ? Le politicien est un piètre gestionnaire – l’usine de Rose-Belle en est un exemple frappant ; est-ce que la UBS connaît, elle, autant de problèmes majeurs que la CNT ? Ne vaudrait-il pas mieux laisser la gestion des affaires aux diplômés en gestion ? Alors le gouvernement pourrait s’occuper à donner des orientations politiques : culture, urbanisme, écologie – vous avez tué le MID.

Il faut revoir le CSR du budget 2016-17. Maisons, plages, argent... encore une fois, ce seront les pauvres qui souffriront.