OPEN PRISON FOR WOMEN (BARKLY) : Toute personne mérite une deuxième chance, selon Ameenah Gurib-Fakim

Ce matin à l’Open Prison For Women (Barkly), inaugurée le 10 décembre 2015, la présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim, a tenu à rencontrer les dix détenues pour leur souhaiter la bonne année. Il s’agit de femmes dans la tranche d’âge de 26 ans à 62 ans, dont deux étrangères, condamnées pour des délits de drogue et vol, entre autres. La plus âgée sortira sous peu de prison et confie avoir hâte de revoir sa famille. « Mo fi’nn kondane pou ladrog, mo anvi rant mo lakaz aster. » Ameenah Gurib-Fakim a eu une pensée pour ces femmes : « Ce n’est pas facile pour vous de vivre ces fêtes de fin d’années seule loin de votre famille. Je constate que vous avez développé une petite famille et que vous êtes prêtes pour votre réinsertion dans la société. Toute personne mérite d’avoir une deuxième chance dans la vie. »

Les femmes de la prison ont appris à vivre en communauté et à être autonomes. Pour Permanand Appadoo, Commissaire des Prisons, il fallait apporter de la joie aux détenues en cette période de fête. Il a remercié la Présidente de la République pour son message de Noël à la nation et pour sa présence. Ameenah Gurib-Fakim a parlé d’instants d’émotions et se dit solidaire envers ces femmes détenues. « Pour vous réinsérer dans la société, ce sont des valeurs que vous devez réapprendre. Le paradis se trouve auprès de la mère et je suis sûre que vous les femmes détenues parviendrez facilement à vous réintégrer. Votre travail d’artisanat demande à être valorisé. Le travail du personnel de la prison est remarquable et vous avez pu resserrer des liens d’amitié. Quant aux regards des autres, je dirai que toute personne mérite d’avoir une deuxième chance. Il faut savoir pardonner et donner une deuxième chance à l’autre. Maurice représente cette valorisation d’autrui », a affirmé la présidente.