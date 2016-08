OPEN UNIVERSITY- CENTRE DE RECHERCHE SUR L’INTERCULTUREL : Première rencontre avec les partenaires de la culture

Lancé en juin 2015 à l’occasion de la première cérémonie de remise de diplôme de la Open University, à Réduit, en présence du prix Nobel de littérature Jean-Marie G. Leclézio, le Centre de recherche sur l’interculturel (CRI) a tenu une première réunion intitulée « Intercultural encounters » avec les acteurs de la culture, notamment des représentants des centres culturels, des Speaking unions, des musées, des bibliothèques et des archives, la semaine dernière en son siège. « Nous allons ensuite les rencontrer individuellement pour dégager des projets en vue de proposer des activités interculturelles aux Mauriciens », souligne le Dr Issa Asgarally, un des instigateurs CRI.

Lors de son intervention intitulée « Pourquoi l’interculturel ? Pourquoi les Intercultural Encounters ? », Issa Asgarally a souligné que ces partenaires existent, « il faut en prendre acte ». Ensuite, « il s’agit de créer des passerelles entre ces entités qui représentent des cultures en général et des langues en particulier, qui conservent des objets du passé et des livres, tout en les rendant accessibles au public ». Selon lui, cela se manifestera concrètement à travers des projets communs, comme des expositions, des tables rondes, des interventions radiophoniques ou télévisuelles. Posant une définition de l’interculturel, Issa Asgarally souligne que « c’est une nouvelle manière de voir et d’agir » et que « l’enjeu, c’est que la culture n’alimente plus la violence et la guerre, mais qu’elle nous aide à vivre ensemble ». « C’est une nouvelle manière de concevoir l’identité, de transcender le multiculturalisme […] Et finalement, d’introduire cette nouvelle manière de voir et d’agir à l’école, espace commun de rencontre et de vie », poursuit Issa Asgarally, qui y voit la solution à la crise actuelle. « L’interculturel peut et doit contribuer à la solution de la crise actuelle en proposant des analyses de l’opinion établie, des mythes et des stéréotypes qui sont devenus à la fois les symptômes et la cause de la situation actuelle ». Pour lui, « l’interculturel consiste à privilégier l’unité fondamentale des hommes et des femmes en tant qu’êtres humains avant d’explorer leur différence incontournable ».

Davina Ittoo a, quant à elle, donné lecture du discours de JMG Leclézio intitulé « L’interculturel, du particulier à l’universel ». Exposant la composition de la société mauricienne constituée de cellules familiales dont chacune « doit sa survie, sa force morale et sa confiance dans l’avenir à la notion d’identité », elle dit que « cette notion d’identité peut être dangereuse », en citant l’écrivain libanais Amin Maalouf (Les Identités meurtrières, 2001). « A Maurice, que l’on soit indo-mauricien, sino-mauricien, franco-mauricien ou quoi-que-ce-soit-mauricien, l’on existe par rapport aux autres », souligne l’écrivain. Pour JMG Leclézio, il est du devoir de l’adulte de faire croître le « précieux sentiment » des enfants qu’est « la générosité » parce que fragile. « Je veux parler de ce sentiment du cœur, et non d’un calcul utilitaire ». Pour ce, « il faut une action concertée, avec l’aide des éducateurs et des politiques, afin que s’ouvrent les portes pour les rencontres ». JMG Leclézio a aussi mis l’accent sur la beauté de l’île et l’effort « remarquable » qui est fait pour la préserver « mais remarquable aussi [est] l’extraordinaire pression des entrepreneurs qui risque de mettre à mort cette beauté ». Cependant, insiste-t-il, c’est de la beauté qui existe au cœur de chacun des habitants de cette île, quelles que soient son origine et son ascendance familiale, qu’il faut parler. Pour lui, « la capacité de résistance et de résilience du peuple mauricien est surprenante. Elle tient à cette faculté d’écouter et de répondre, à cette invention du langage, et bien sûr, avant tout à son sens de l’humour, inhérent à l’usage de la langue créole. Elle tient aussi à la pratique instinctive de l’échange, qui tempère et modère l’immobilisme du communautarisme ». « Pour toutes ces raisons, je suis convaincu que ce petit pays (mon pays d’élection par mon père et ma famille) est un extraordinaire laboratoire de l’interculturel, et qu’il a un rôle à jouer dans le concert des nations en vue de la paix universelle. À Maurice, les hommes et les femmes de bonne volonté ont tracé la première esquisse d’un monde meilleur, où l’exclusion et le racisme n’auront plus cours. Qu’on ne m’accuse pas de d’idéalisme ou d’angélisme : l’avènement de ce monde n’est pour tout à l’heure ni même pour demain. Sa construction est un travail de fourmi », affirme JMG Leclézio.

La rencontre de la semaine dernière était aussi marquée par une projection d’un clip sur la Fondation pour l’interculturel et la paix (FIP) cofondé par Issa Asgarally et JMG Leclézio, suivi du discours de bienvenue du directeur général de l’Open University, Kaviraj Sukon. Celui-ci a lancé un appel à tous pour leur dire : « The CRI is your centre. It’s a centre for all the people. Let it be a common good for the nation ! »

Dans une brochure diffusée à cette occasion, il souligne que le CRI a pour but « d’amorcer des réflexions approfondies, basées sur les résultats de recherches conséquentes dans ce domaine particulier […] Le centre se propose d’organiser des activités continues de formation et de recherche, tout en instaurant des rencontres interculturelles afin de favoriser le dialogue avec le grand public. Le but est de devenir un véritable porte-parole de la société en général ». Le CRI est constitué de trois pôles majeurs : recherche, rencontre et formation.