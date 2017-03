OPEN WATER SWIM 2017 : Allier le sport et le social dans une ambiance familiale

La nage en eau libre est une discipline qui prend de l’ampleur à Maurice. Les amateurs et professionnels, adultes et enfants, se retrouveront le dimanche 30 avril à Pereybère pour la 42e édition du Nando’s Royal Life Saving Society Open Water Swim.

Pour la première fois, des cash prizes allant de Rs 1 000 à Rs 10 000 seront offerts aux gagnants. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 24 avril 2017 et se font en ligne sur www.nandos.mu. Le fonds recueilli sera reversé à la Royal Life Saving Society. Les participants sont invités à relever le défi de la traversée Pereybère — Grand-Baie mais aussi à l’épreuve de 1,6 km. Les enfants âgés de trois à huit ans pourront également participer à la course de 50m et 75m.

Dhiraz Dosieah, président de la Royal Life Saving Society, explique que ce rendez-vous vise à encourager la pratique de la natation et sensibiliser les Mauriciens à la sécurité en mer. « La traversée Pereybère — Grand-Baie est un véritable challenge pour nombre de nageurs amateurs et professionnels, mauriciens et étrangers. Au fil des années, le RLSS Open Water Swim est devenu un événement social auquel les Mauriciens viennent en famille ou entre amis, et les enfants nagent avec leurs parents. D’ailleurs, pour sensibiliser davantage les Mauriciens au sauvetage en mer, les moniteurs de la Royal Life Saving Society seront de la partie lors des épreuves. Avec la collaboration de Nando’s encore une fois cette année, on s’attend à avoir environ 700 participants. »

Selon Mark Elsbury, Managing Director de la chaîne de restaurants Nando’s, cet événement sportif rejoint les valeurs de Nando’s, notamment le partage. « Cela fait huit ans que nous soutenons la Royal Life Saving Society. Les fonds recueillis seront reversés à la société pour les aider à former davantage de sauveteurs en mer et encourager les gens à apprendre à nager. La compétition elle-même se déroule dans un environnement avenant et invite les participants à un moment de partage. Chaque année, nous accueillons des participants de tout âge et de différentes aptitudes. »

Outre les familles et les habitués de la compétition, l’organisation encourage les entreprises, les clubs de sports et même les écoles à s’inscrire à la compétition. Un cash prize de Rs 10 000 sera offert aux entreprises, clubs de sport et écoles avec le plus grand nombre de nageurs enregistrés ayant terminé les épreuves au programme.