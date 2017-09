OPEN WATER SWIM — 24 SEPTEMBRE À MON-CHOISY: CANA Zone IV en ligne de mire

Le rendez-vous est pris pour les amoureux de natation (nage libre) de longue distance. La Fédération Mauricienne de Natation (FMN) organise dimanche prochain son quatrième Open Water Swim (OWS) à la plage publique de Mon-Choisy. Au menu, quatre distances distinctes, à savoir le 400m destiné aux nageurs non-licenciés, le 1 km pour grand public, les 3 km et 5 km pour les nageurs aguerris âges de plus de 14 ans. Ces derniers seront les premiers à se jeter à l'eau, avec un premier départ 10h30. La date limite pour les enregistrements est le 18 septembre, soit demain. À noter que les frais de participation est de Rs 300 par personne. La nage en eau libre du 24 septembre est un événement à ne pas manquer pour les Mauriciens, puisqu'il servira comme qualificatif pour la première édition de la Confédération Africaine de Natation Amateur (CANA) de l'OWS Zone IV, qui sera organisé par la FMN les 2 et 3 décembre à Mon-Choisy toujours.