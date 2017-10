OPEN WATER SWIM — CANA ZONE IV JUNIOR: Maurice en lice avec huit nageurs

La Fédération mauricienne de natation (FMN) a sélectionné huit nageurs pour représenter Maurice à la première édition de la Confédération Africaine de Natation Amateur (CANA) de l'Open Water Swim (OWS) junior, qui sera organisée par la FMN, les 2 et 3 décembre à Mon-Choisy.

La liste mauricienne est composée de quatre garçons (Ovesh Purahoo, Ryan Kok Shun, Noah Gruter et William Wong Chap Lan) et quatre filles (Layne Lim Ah Tock, Leah Foo Sem Fah, Elodie Wong Woon Chong et Celia Glover). Ces derniers se sont mis en évidence le 24 septembre dernier, à Mon-Choisy toujours, lors du quatrième OWS (nage en eau libre) de la FMN.

Ainsi, Layne Lim Ah Tock (16-17 ans) sur 5 km a réalisé un chrono d'une heure, cinq minutes, 40 secondes et 80 centièmes (1h 05'40''80), terminant première devant Elodie Wong Woon Chong (1h 08'14''14). Dans la même catégorie d'âge chez les garçons, c'est Ouvesh Purahoo qui s'est distingué. Le représentant du CNQB a été plus rapide et plus endurant que ses adversaires. Il a bouclé la course en 1h 04'14''81.

Par ailleurs, chez les 14-15 ans, le duel pour la victoire était intense entre Ryan Kok Shun et Noah Gruter. Les deux, étaient au coude à coude dans l'eau. Mais au final, dans les dernières foulées du 5 km, c'est le premier nommé qui a remporté la victoire. Il a eu toutefois à puiser dans ses réserves puisqu'il a devancé son adversaire d'une poignée de secondes. En effet, Kok Shun a bouclé l'épreuve en 1h 04'15''14, soit 11 secondes et 12 centièmes de mieux que Gruter (1h 04'16''26). William Wong Chap Lan (1h 08'24''44) prend lui la troisième place. Chez les filles, c'est Leah Foo Sem Fah (1h 07'54''69) qui s'est emparée de la plus haute marche du podium tandis que Célia Glover (1h 08'21''13) ne peut que se contenter que de la seconde place.

Plusieurs pays de la zone IV boudent la CANA

Au niveau de la participation, valeur du jour, aucun pays n'a encore confirmé leur participation. La date limite pour cet exercice est le 17 octobre. Néanmoins, "une dizaine de pays est attendu" pour cette manifestation africaine en décembre prochain, nous dit-on du côté de la FMN. Or, selon nos informations, cette compétition africaine de la nage en eau libre, devrait finalement se résumer qu'à un duel entre les huit mauriciens et quelques nageurs Sud-Africains. L'Afrique du Sud jusqu'à présent, est le seul à confirmer sa participation, alors que les autres pays de la zone IV auraient décliné l'invitation de la FMN, et ce, à trois reprises.

La sélection mauricienne:

Garçons: Ovesh Purahoo (CNQB), Ryan Kok Shun (CAMO), Noah Gruter (CNSP) et William Wong Chap Lan (CNSP)

Filles: Layne Lim Ah Tock (CAMO), Leah Foo Sem Fah (CAMO), Elodie Wong Woon Chong (CNSP) et Celia Glover (CNQB)