OPEN WATER SWIM : Deux rencontres pour redémarrer

La Fédération mauricienne de natation (FMN) reprend ses activités ce week-end avec le Short Course Meet 6 et la Future Day 4 à la piscine de Rivière Du Rempart (25 m) aujourd'hui et l'Open Water Swim (OWS) demain à Mon Choisy. Le premier jour de compétition se fera en deux parties et débutera à partir de 9h. En ce qui concerne la rencontre en eau libre, à 10 h, elle servira surtout à renouer avec l'activité pour les passionnés de cette discipline licenciés de la FMN.

En effet, l’ambitieux projet, comme le décrit Harold Lai, d'organiser une compétition internationale d'Open Water Swim à Maurice cette saison n'a pu se faire mais sera bien au programme l'année prochaine. « Nous aurons deux derniers rendez-vous comme prévu, dont un en novembre. Quand nous avons parlé d'en faire une compétition internationale au président de la FINA, il a vu que ce serait très bien. »

Harold Lai estime par ailleurs que le déplacement à Rio pour les Jeux Olympiques, en compagnie de Medgée St Louis (secrétaire de la FMN) et de la PRO, Aline Kong, leur ont permis de voir une réelle organisation d'OWS internationale et ils ont par la même occasion pu s'enrichir de plus idées.

Ce qui aurait ralenti ce projet, c'est qu'à la base, la FMN aurait dû s'engager à être l'hôte de cette rencontre sur quatre années consécutives. Finalement, Maurice pourra le faire sur une année, comme le veut la FMN, pour commencer. « Nous ne sommes pas certains d'être là pour quatre ans encore et cela aurait pu poser quelques problèmes. Ensuite, une compétition internationale demande beaucoup en termes de ressources et de sponsors. Nous aurions dû faire le nécessaire pour quatre années d'affilée. Heureusement que nous avons pu trouver une entente et Maurice est très reconnue pour son plan d'eau dès que l'on parle de ce type d'activité. »

Les compétitions locales à la piscine seront toutes axées sur les Jeux des îles 2019. La FMN travaille également en ce sens et les préparatifs ont déjà été enclenchés. « Nous reverrons tout ce qui concerne les règlements techniques et bien d'autres choses », conclut Harold Lai.

En ce qui concerne les nageurs, la plupart devraient être présents aujourd’hui.