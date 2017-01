OPÉRA CINÉ - LE 26 JANVIER : Don Giovanni dans tous ses extrêmes

Les sessions de projections en HD en liaison avec le Metropolitan Opera de New York reprennent de plus belle avec une œuvre majeure du répertoire, Don Giovanni de Mozart. Programmée jeudi 26 janvier, à 19 h 30 au cinéma MCiné, à Trianon, cette première projection nous permettra notamment de découvrir Simon Keenlyside dans le rôle-titre, ainsi qu’Hibla Gerzmaya en Donna Anna, Malin Byström pour Donna Elvira et Serena Malfi incarnant Zerline. Histoire de marquer cette rentrée lyrique mauricienne, les spectateurs auront droit à une coupe de champagne ou un verre de vin gratuit à l’entracte. On nous souffle déjà que la prochaine projection prévue selon le même principe en HD live sera consacrée en février à Nabucco.

Don Giovanni est peut-être dans le répertoire lyrique de Mozart l’œuvre la plus emblématique de son génie musical en ce sens qu’il revêt une dimension spirituelle sur la nature humaine, qui transcende la simple histoire d’un séducteur invétéré qui instrumentalise ses conquêtes pour affirmer sa défiance à l’ordre établi. Cette quête maladive et presque machiavélique des femmes, étroitement associée aux notions de pouvoir, est pour Don Juan une façon d’afficher crânement ses sarcasmes et une incrédulité suspicieuse à l’égard de Dieu, des hommes et de la société. La chute de cet homme n’en sera que plus foudroyante et la musique de Mozart vient souligner avec une sublime élégance dans un savant mélange de tragédie et de comédie, ces bassesses et grandeurs humaines, ces interrogations sur le sens de la vie, ces hardiesses et ces peurs les plus profondes.

Dans l’opéra italien, ce type d’œuvre est classé comme « dramma giocoso », c’est-à-dire un drame joyeux, dans lequel se côtoient le tragique et le grotesque, le sublime et le dérisoire, les questions métaphysiques et la sensualité. Quand on sait que Wagner considérait cette œuvre comme « l’opéra des opéras », on ne peut que se précipiter à cette nouvelle session d’opéra-cinéma qui présente la particularité de mettre en scène des artistes talentueux qui n’ont pas encore atteint toute leur notoriété sur une œuvre on ne peut plus solide et exigeante. La mise en scène est assurée par Matthew Diamond et la direction musicale, signée Fabio Luisi. Les costumes et décors sont comme à l’accoutumée impressionnants et la fameuse scène du commandeur qui se termine très concrètement dans les flammes de l’enfer promet quelques très grandes émotions !

Blasphémateur et grand séducteur devant l’éternel, Don Giovanni avance masqué pour séduire Donna Anna, par ailleurs promise à Don Ottavio, incarné par Paul Appleby. Elle le repousse, confortée par la protection du Commandeur, son propre père. Nous sommes à Séville au XVIIIe siècle, et cette confrontation virile ne peut s’arrêter à ce stade. Don Giovanni blesse le vieil homme à mort dans un duel, et n’en ressent absolument aucun remords. Flanqué de son valet, il part en libertin invétéré, à la conquête d’autres victimes telles que Donna Elvira ou Zerlina, jusqu’à ce que la chance tourne avec l’apparition du spectre du Commandeur, qui représente toujours un moment d’une intense théâtralité quand la virtuosité et le talent sont au rendez-vous. Pour ces soirées relativement longues, un buffet est proposé à la vente à la buvette de MCiné pendant l’entracte, que l’on peut aussi passer en salle à regarder le reportage en coulisse qui se passera cette fois-ci en compagnie de Joyce Didonato.